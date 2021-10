Miranda Cosgrove reveló en su entrevista para HypochondriActor la extraña experiencia que vivió hace diez años, cuando, después de romperse el tobillo en un accidente, descubrió la presencia de un agujero en su pierna.

Según contó la estrella de iCarly, ella y su equipo sufrieron un accidente de autobús durante una gira, lo que le provocó que se fracturara el tobillo. Después, cuando le quitaron la escayola, se percató de que tenía un inesperado agujero.

La actriz, de 28 años, describió su descubrimiento como si alguien hubiera la hubiera "perforado" a "cinco centímetros" de su tobillo: "Fue muy extraño, porque cuando me desperté, tenía una escayola, como una escayola blanda, y más tarde volví y me la quitaron. Y entonces fue cuando me di cuenta del agujero".

"Yo hacía preguntas como: '¿Qué es esto? ¿Qué es eso?'. Y entonces estaba como: 'Espera, ¿por qué hay un agujero en mi pierna?'. Y ellos me decían: 'Oh, nosotros no hicimos eso'", añadió Cosgrove en su conversación para el espacio radiofónico, presentado por Sean Hayes, y que contó con la colaboración de la doctora Priyanka Wali.

La intérprete contó que más tarde creció una costra en el lugar del agujero, "pero se notaba que era como si alguien lo hubiera pinchado por completo". A día de hoy, para ella es "todo un misterio".

La doctora Wali valoró que el cirujano "sabría qué le hicieron", aunque no se le ocurrieron más teorías sobre el origen del agujero. Asimismo, la actriz no dudó en preguntarle.

"La única respuesta que recibí, y me puedes decir si esto tiene algún sentido, fue que el fisioterapeuta me dijo que a veces tienen que drenar la sangre del pie durante la cirugía, y que tienen que hacer un agujero para arreglar eso. ¿Tiene eso algún sentido?", se cuestionó la actriz, que recibió una clara respuesta de la experta: "Si te van a anestesiar y a hacer cosas en tu cuerpo, te mereces saber qué agujeros te están haciendo".