South Summit 'Health & Wellbeing' València selecciona les 23 startups finalistes

La seleccionades s'ha escollit entre més de 340 candidatures presentades específiques del sector salut i benestar, procedents de més de 50 països, amb un 60% de projectes d'origen internacional.

Entre els confirmats destaquen grans noms que contribueixen a donar forma a l'ecosistema emprenedor com Teemu Arina, Biohacker; Mario Alonso Puig del Center for Health, Well-Being & Happiness de IE University; Paloma Castellanos de Wayra Madrid; Ignacio Hernández Medrano, fundador de Savana & Mendelian; Javier Villamizar de SoftBank, i Aubrey de Grey de SENS Research Foundation.

La trobada se celebrarà en col·laboració amb l'associació Startup València amb el suport de la Conselleria d'Economia i la d'Innovació i l'Ajuntament de València, a través de València Activa i VLC Tech City, en aliança amb Les Naus, La Marina de València i València Capital Mundial del Disseny 2022.

Els projectes escollits van des de Digital Health a aquells relacionats amb AI & Data Driven Healthcare, Robotics & Smart Materials, Wearable Tech, BioTech and Medicine, Food & Nutrition, Human-Centricity, Emotional, Physical, and Social Wellbeing.

La llista de startups finalistes ha sigut decidida per un Comité integrat per reconeguts inversors i experts en innovació, basant-se en criteris com el nivell d'innovació, l'escalabilitat, el potencial intern de creixement, la capacitat d'inversió i les característiques de l'equip humà que compon cada empresa.