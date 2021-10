"Derogar no es la solución": el PP se aleja de Vox con las leyes LGTBi pero confía en acordar las Cuentas de 2022

A medida que avanzan las horas parece más claro que el proyecto de Presupuestos autonómicos para 2022 que este miércoles presentará el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso será exclusivamente del PP. Las medidas que Vox exige a cambio de dar su apoyo a las Cuentas, si se llegan a plasmar, será a través de enmiendas parciales, durante la tramitación parlamentaria en la Asamblea de Madrid, que se alargará prácticamente hasta finales de año.

Este martes, el portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, ha reiterado cuál es la postura de su partido respecto a la derogación de las leyes LGTBI de 2016, una de las principales exigencias que han puesto encima de la mesa los de Rocío Monasterio. Las leyes son "buenas" y "derogarlas no es la solución", ha aseverado Serrano, que sí se ha mostrado abierto a "reformar" el articulado con el objetivo de "mejorar" algunos preceptos. Estas leyes son "mejorables" pero "nunca derogables", ha señalado, también este martes, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, durante un acto público en Alcobendas.

"Ya en su momento cuando fueron redactadas quizás adolecieron en algunos preceptos de falta de rigor", ha añadido el consejero autonómico, que en este sentido ha mencionado al punto en el que se refleja "la inversión de la carga de la prueba", uno de los más censurados por Vox y que el PP está de acuerdo en suprimir.

El portavoz popular en la Asamblea ha querido esquivar las críticas de los partidos de izquierda por su predisposición a ejecutar cambios en estas regulaciones afirmando que en todos los ordenamientos jurídicos todas las leyes en vigor "son susceptibles de mejora".

"Si quieren nuestro apoyo tendrán que ceder y conceder algunas de las propuestas que estamos haciendo y derogar las dos leyes ideológicas", ha remarcado el portavoz adjunto de Vox, Íñigo Henríquez de Luna, sobre los términos que ponen para que la negociación de los próximos presupuestos autonómicos.

El partido que preside Santiago Abascal no está dispuesto a extender cheques en blanco, pero tampoco se cierra en banda a la hora de sentarse a pactar su apoyo: Henríquez de Luna ha señalado que si los populares incluyen las propuestas de Vox "el acuerdo está fácil" y a la vez se ha referido a la concesión de "algunas de las propuestas" que están haciendo.

Las negociaciones entre ambas fuerzas políticas siguen a tan solo unas horas de la presentación del proyecto en el Consejo de Gobierno. Las conversaciones se prevén duraderas -a lo largo de las semanas de tramitación parlamentaria- pero no demasiado broncas, porque tanto PP y Vox se muestran dispuestos a modular exigencias y condiciones, tanto sobre las leyes LGTBi como de la gratuidad total de las etapas educativas no obligatorias -educación de 0 a 3 años, Bachillerato y FP-, como pide Vox. Sobre este punto, los populares dicen que la propuesta de los de Monasterio "descuadra" el presupuesto autonómico, pero no se descarta que puedan admitir la gratuidad de alguna de las etapas.