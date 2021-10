Este lunes, Elsa Ruiz ha sorprendido en Sobreviviré: After Show al alzar la voz sobre un tema que afecta a algunas personas trans, las relaciones sexuales, y lo ha hecho contando su propia experiencia.

"Mis primeras veces han sido no queriendo yo mucho", confesó la cómica al hablar de sus experiencias sexuales. "Yo tenía mucho miedo a salir del armario, y la única manera que tenía de que alguien me viera como mujer era quedar con tíos mayores que yo para que me trataran un rato como mujer".

"Básicamente me dejaba hacer lo que fuera, aunque yo no quisiera", aseguró y contó que fue desde los 18 hasta pasados los 20. "Lo que hacía era prostituirme emocionalmente. Ahora puedo hablar de ello porque, gracias a mi psicóloga, pude desbloquearlo".

"Las mujeres trans no estamos aquí para ser el fetiche ni la curiosidad sexual de nadie. Somos personas", @elsaruizcomica ha emocionado a todos en #sobreviviré con el duro relato de sus primeras veces https://t.co/n68FHXQ2ak pic.twitter.com/TA2k3KhhoQ — mtmad (@mtmad) October 25, 2021

"Le dije a mi psicóloga '¿soy mala persona o guarra por eso que hice?', y me dijo 'No te preocupes, era un momento complicado para ti y lo estabas gestionando con la nula información que tenías al alcance'", añadió. "Es algo que me ha costado mucho superar, y estoy sorprendida de que ahora mismo no esté llorando".

"La sensación de que te hayan usado un rato a cambo de que te digan 'eres una chica guapísima', es como... Pensaba que la única manera que tenía de ser mujer era esa", se sinceró Elsa Ruiz frente a la atenta mirada de Nagore Robles y el resto de colaboradores. "La sociedad me decía que si era una mujer trans podía perder a mi familia, a mis amistades, no iba a tener trabajo e iba a acabar en la calle. Es que he hecho cosas muy bestias con tíos".

"Esa gente te quería para un polvo y ya, o no querían hacer nada más contigo porque tenía que ser secreto. No querían que les vieran en la calle con alguien así", aseguró. "Es algo muy duro, lo he hablado con otras chicas trans por redes y no somos pocas las que hemos pasado por esto. Las mujeres trans no estamos aquí para ser el fetiche ni la curiosidad sexual de nadie, somos personas".