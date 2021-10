Anabel Pantoja tiene claro en quién debe apoyarse ahora: "Sin límites, sin reglas"

Ahora mismo solo busca sosiego, paz. Hace apenas un mes de su boda y de la muerte de su abuela, doña Ana, ocurridas ambas cosas en un breve período de tiempo, y la tormenta mediática que se desató alrededor de la familia no le han dejado apenas espacio a Anabel Pantoja para disfrutar de lo que ya es: una mujer casada que quiere pasar cada hora que pueda al lado de su esposo, Omar Sánchez.

Por eso está centrada en su nueva vida y, sobre todo, en su nuevo núcleo familiar. Ya no quiere depender de lo que ocurra en la rama paterna de su árbol genealógico y así lo ha dejado claro, para su algo más de millón y medio de seguidores, en su última publicación en Instagram.

"Sin límites, sin reglas, sin normas. Tú y yo", ha escrito la colaboradora de 35 años mencionando a su marido y junto a una fotografía del reportaje que le hicieron del enlace. En la publicación, ningún comentario de sus primos, obviamente, tal y como está el patio, apenas uno de su amiga Amor Romeira: "Hay bodas y luego está esta. ¡Os amor".

En Viva la vida ya certificó que busca alejarse de cualquier polémica y que su objetivo en estos momentos es estar "tranquila", centrándose en sus proyectos profesionales. Pero a la influencer le va a costar huir y desconectar, sobre todo después de haber pasado una semana en Cantora con su tía, Isabel Pantoja, triste tras el fallecimiento de su madre, y luego en Sevilla, aunque solo para ver a sus amigos de siempre.

Refugiada en los brazos de Omar, Anabel Pantoja espera que pase pronto la tempestad, jalonada por las declaraciones de su primo, Kiko Rivera, en el que atacaba personalmente a la colaboradora afirmando que había pasado "un año y medio creyendo sus patrañas".

Anabel, eso sí, y quizá aconsejada por su esposo, decidió no responder a los envites del Dj, lo que ha provocado que sea su otra prima, Isa Pantoja, quien agregue más leña al fuego en una entrevista que concedió en Sálvame Deluxe dando a entender que su silencio solo provenía de una decisión personal. "Mi prima no habla pero no porque tenga miedo", dijo Isa P. Y así siguen las cosas entre la familia, con Anabel teniendo cada día más claro que ella ahora tiene que centrarse en ese nuevo núcleo, el que ella misma ha buscado.