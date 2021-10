Isa Pantoja sentencia a Kiko Rivera: "Estoy harta de que, para quedar como un rey, me deje como una mierda"

Este sábado, Isa Pantoja ofreció una controvertida entrevista en el Deluxe en la que dio respuesta a muchas dudas sobre cómo había sido su reencuentro con su madre tras la puerte de su abuela, Doña Ana. Sin embargo, la joven también tuvo tiempo para responder a las recientes provocaciones de su hermano, Kiko Rivera.

Este arremetió contra ella y contra su prima, Anabel Pantoja, en una reciente entrevista. Para la invitada, esos ataques fueron innecesarios y se declaró "harta". "Dice que no tengo oficio ni beneficio y que parece que solo hablo de su familia, como si no fuese la mía... pero a él tampoco lo llaman del Deluxe para cantar su canción, él viene aquí para hablar de la familia, igual que yo, Anabel o Irene", comenzó.

En respuesta a una pregunta de Jorge Javier Vázquez, la joven explicó que su hermano se la juega periódicamente desde hace mucho tiempo, pero que no sabe el porqué. Uno de los motivos por los que Pantoja había sido más juzgada por parte de su hermano fue por no posicionarse en el conflicto sobre Cantora.

“Se molesta porque no he tomado partido, pero sabe que no puede decirme nada, porque estoy entre mi madre o mi hermano. Cuando quieres ir a ver una persona, vas. Me parecen muy hipócritas las cosas que dice mi hermano", sentenció.

Está siendo la mejor entrevista de Isa Pantoja. Desde la coherencia, sin perder los nervios y sin decir barbaridades, está retratando y dejando las cosas claras a Kiko Rivera #karatepi #SABADODELUXE pic.twitter.com/fCOpsTQa7y — Rafael García López 📱💻📺 (@RafaelGarciaLAF) October 23, 2021

También reclamó Isa que su hermano comience de una vez a asumir sus acciones en lugar de tirar balones fuera. “Estoy harta de que la culpa la tengamos siempre Anabel, Irene, mi madre o yo. No consiento que para quedar él como un rey me deje a mí como una mierda, porque no lo soy. Lo que ha hecho mi hermano no lo hace una persona que esté bien“, apuntó.