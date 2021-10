Jorge Javier Vázquez, harto, llama "ridícula" a Marta López en el 'Deluxe': "Con argumentos tan simplones..."

Este sábado, Telecinco emitió una nueva entrega del Deluxe. Como era de esperar, el programa le dedicó una sección a hablar sobre las supuestas infidelidades de Antonio David Flores a su hasta hace poco pareja, Olga Moreno.

Acudió como colaboradora Marta López, alguien que desde su paso por Supervivientes se convirtió en la más férrea defensora de la familia Flores, haciendo que algunos la llamen Marta Flores en las redes.

Mientras el resto de tertulianos teorizaban sobre los distintos motivos que podrían esconderse tras la exclusiva de Lecturas, ella se enrocó en poner en valor la figura de Olga Moreno, algo que terminó de sacar de sus casillas a Jorge Javier Vázquez.

El presentador comentó, en un principio, que por mucho que repitiera lo contrario, Olga Moreno realmente no era amiga de Marta López, pues no era lógico que esta no supiera nada de la supuesta ruptura ni de que la ganadora de Supervivientes 2021 les había pedido a sus amistades más cercanas que le hicieran llegar pruebas, si las hubiera, sobre las infidelidades de Antonio David.

"No escuchas y piensas que todo es atacar a Olga. ¿Alguien ha dicho que Olga ha mentido?" respondió en otra ocasión el presentador a Marta, que se cuestionó si el testimonio de Olga, al no creerse la infidelidades, no era válido al lado de los de las múltiples chicas que aseguran haber estado con el exguardia civil durante la relación:

"Das por buenos los testimonios de todas las mujeres, pero el de Olga no te vale...", le dijo López a Paloma García Pelayo, haciendo que el catalán perdiera la paciencia.

"Es muy difícil hablar con una persona que responde con argumentos tan simplones. Es que no se ha dicho que Olga sea tonta, hija. Es que no se puede ser tan ridícula", dijo el presentador cuando Marta se preguntó si "Olga es tonta y no tiene personalidad" a colación de los comentarios que apuntaban a la presión que había sobre la andaluza por parte de Antonio David.

Tampoco ayudó nada que más adelante, cuando Marta iba a opinar una vez más, dijera que no sabía si podría hacerlo, dando a entender que en el programa podría haber censura. "No pongas en mi boca cosas que yo no he dicho... opináis lo que queréis", expresó, molesto.