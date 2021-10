Frank Cuesta estalla contra un experimento político con burros en Castellón: "Me voy a ganar una denuncia..."

El televisivo divulgador de la naturaleza Frank Cuesta ha compartido un vídeo en su canal de YouTube en el que arremete contra la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana, Mireia Mollà (Compromís), a causa de un experimento llevado a cabo con burros en Castellón.

"Yo seguramente me lleve una denuncia por lo que voy a decir, pero yo creo que es más importante denunciar la negligencia, el pasotismo, la chulería el ansia de conseguir medallas y proteger unos animales. A los políticos les importan una mierda los animales", dijo Cuesta.

"Saltó una noticia de que murieron diez burros en Castellón", avanzó Cuesta. "Desde la consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de Valencia, que lleva la señora Mireia Mollà Herrera salió la noticia de que habían creado una nueva patrulla de burros antiincendios", prosiguió el extenista.

"Cogieron 50 burros y los metieron en el monte a dar vueltas y allí los dejaron. Han aparecido 10 muertos y el resto como un palo, muertos de hambre. Más morirán porque están unas condiciones deplorables, no hay seguimiento, no hay un veterinario, no hay nada", denunció Cuesta.

Captura del vídeo de Frank Cuesta criticando a la consejera de Agricultura de la Comunidad Valenciana. YOUTUBE

"Como era un experimento porque somos muy buenos, sabemos más que todo el mundo... esta consejería se dedica a poner multas a quien tiene caballos, burros, etc. Se pasan el año poniendo multas, pero ellos montan un experimento con 50 burros y no tienen ni puta idea de lo que son los animales ni la naturaleza", dijo Cuesta.

"Señora Mireia blabla de la Consejería blabla (sic), cuando hace algo así tiene que haber un seguimiento diario, han vivido en cautividad toda su vida, dependen del hombre toda su vida. Sueltan los burros sin ningún control. Ahora dirán que sí lo había... ¡Ni una polla! Se han encontrado 10 muertos de hambre y el resto muertos, pero todavía vivos", dijo el popular presentador.

"Vamos a ver señora, por si lo vuelve a hacer, se lo digo porque tengo la experiencia. Animales que han vivido en cautividad dependen del humano. Si quiere hacer una transición tiene que entender cómo funciona la naturaleza, coge los animales, se los deja allí, hay un control veterinario, un control de comidas, las tres primeras semanas, porque están acostumbrados a comer del humano, les va dejando que se vayan expandiendo, le va quitando días, meses después le pone comida una vez a la semana y cuando pasa un año se están alimentando por su cuenta", explicó.

"Usted es la responsable que hayan muerto 10 animales de hambre, con parásitos, mientras lo único que he encontrado de usted es esto". Entonces, Cuesta puso en su vídeo unas imágenes de la consejera Mollà bailando con su gato, sacada de su cuenta de Instagram.

"Entonces, sobre ecología y animales usted sabe bailar con animales", ironizó Cuesta. "Lo que sabe muy bien es dejar animales que mueran de hambre. ¿No hay ninguna persona de campo que pueda desarrollar ese trabajo? Tiene que ser un político. Seguramente usted es bióloga, veterinaria, ecologista... usted es la responsable, no tengo ni idea de qué partido es, me da igual, del partido que sea, usted no tiene ni puta idea de lo que está haciendo en esa consejería", añadió.

"Mi indignación es lo que nos viene, políticos controlando cosas de las que no tienen ni puta idea. La nueva ecología de Disney, de Bambi, del ciervo que habla con el puto conejo. La naturaleza es vida y muerte, pero en este caso lo que han hecho es dejar que mueran 50 burros, porque los han matado", dijo.

Cuesta acabó con un mensaje: "Chavales, si vais a ser consejeros de Música, por lo menos sabed tocar la puta flauta. Si vais a tener un cargo sobre agricultura, que hayáis arado un puto prado o que hayáis hecho alguna cosecha. Por lo que veo, sabe bailar muy bien con su gatito, pero desde luego esta señora es experta en dejar morir un montón de burros en el campo", insistió.

"Estoy indignado, no por los burros, es que esto lleva mucho más, hay una cantidad de tarados a los que se les deben favores y hay que colocarlos en puestos... Yo lo que digo es que puta vergüenza, señora, que desde su Consejería hayan dejado morir esos animales de hambre. ¿Otro bailecito?", ironizó Cuesta para terminar.