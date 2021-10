Kiko Hernández rompe su silencio con un mensaje significativo

Kiko Hernández ha regresado a sus redes sociales con un significativo mensaje tras poco más de dos semanas alejado de la vida pública con el objetivo de descansar y cuidar su salud mental, pero sobre todo porque "tengo dos personas que sacar adelante" y hay veces que "no tengo ganas de levantarme de la cama", "eso no me lo puedo permitir", explicaba en su último día en Sálvame.

Ahora, parece que el colaborador de Sálvame se encuentra mucho mejor, ya que ha decidido compartir una publicación poco después de reactivar su cuenta que, sin duda alguna, tranquilizará a sus seguidores tras este periodo de reflexión y privacidad.

"Y después de todo la vida sigue", se puede leer en la imagen que ha subido Hernández. El post no ha tardado en recibir el apoyo de compañeros, amigos y fans a través de miles de comentarios, que le han dejado saber que están ahí para él pase lo que pase.

Marta López ha sido una de las personas que ha celebrado su vuelta, con un "ole" cargado de 'es' y varios emoticonos de aplausos y corazones. Otro exconcursante de Gran Hermano, Ricky Natalicchio, ha querido también enviarle fuerza a través de un mensaje: "Arriba", le ha escrito junto a varios corazones.

También tertulianos de Sálvame como Víctor Sandoval y Sandra Bruman han querido preocuparse por él. El primero con un simple corazón rojo, y la segunda con un emotivo texto en el que le ha dicho lo mucho que le quiere, recalcándole que "¡los que te queremos deseamos verte bien y fuerte!".

Kiko Hernández decidió tomarse un respiro alejado de los platós de televisión y de la vida pública el pasado 6 de octubre tras el duro momento de duelo que atraviesa por la muerte de dos de sus apoyos más importantes, Mila Ximénez y Begoña Sierra. Este ha sido un punto de inflexión en su vida por lo que, pensando en el bienestar de sus hijas, decidió dar un paso al lado para poder cuidar de ellas.