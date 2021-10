Kiko Hernández, tras abandonar 'Sálvame', se despide por completo de la vida pública y cierra sus redes sociales

Este miércoles, Kiko Hernández anunció que tomaba una decisión drástica que afectaba, especialmente, a su vida profesional: dejaba Sálvame porque no estaba pasando por su mejor momento.

El tertuliano acaba de perder a su íntima amiga Begoña Sierra, fundadora del Bingo Las Vegas de Madrid, por lo que se encuentra devastado. Sin embargo, también le está afectando la muerte de Mila Ximénez y la de otro familiar muy cercano, lo cual le ha hecho venirse abajo.

"Necesito descansar porque no estoy bien", declaró en el programa del corazón. "Llevo un año que ya no puedo más. Se me junta un duelo con el otro y con el otro... hay un momento ya en que revientas. Yo no soy de tomar muchas pastillas, pero el lunes me tomé ya no sé cuantos lexatines y no sabía dónde estaba".

"Tengo que sacar dos personas adelante. Quiero desaparecer. Tengo momentos en los que no quiero levantarme de la cama y eso no me lo puedo permitir", añadió.

Pero ahora, el exgranhermano, que también acaba de embarcarse en otro proyecto profesional lanzando su propia marca de aceitunas, ha dado carpetazo a otro elemento de su vida, las redes sociales, y ha decidido eliminar sus cuentas de Instagram y Twitter para así desvincularse por completo de cualquier plataforma pública.