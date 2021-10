Kiko Hernández deja Sálvame tras la muerte de su amiga: "Necesito descansar porque no estoy bien"

El veterano colaborador del programa televisivo Sálvame ha anunciado este miércoles que dejará el programa. Según ha explicado el propio Kiko Hernández, la perdida de dos personas muy cercanas en los últimos meses han sido un golpe muy duro para él.

Durante el programa de este miércoles, Kiko ha anunciado que deja el programa por un tiempo: "Necesito descansar porque no estoy bien". El fallecimiento de Mila Ximénez en junio y de Begoña Sierra esta semana han sido las causas de su abandono.

"Llevo un año que ya no puedo más. Se me junta un duelo con el otro y con el otro... hay un momento ya en que revientas. Yo no soy de tomar muchas pastillas, pero el lunes me tomé ya no sé cuantos lexatines y no sabía dónde estaba", dijo Hernández.

El colaborador de Sálvame estaba muy unido a la fundadora del bingo Las Vegas. De hecho, fue ella quien le acompañó a Estados Unidos en 2017 para dar la bienvenida a sus dos hijas mellizas, Abril y Jimena, que nacieron allí por gestación subrogada.

Solo un día después, ha subido también un vídeo de tres minutos en el que recopila algunos de los momentos más emotivos que habían vivido juntos en el conocido bingo acompañado del texto: "Eterna Begoña…¡Hoy muere algo de mí contigo! ¡Hasta siempre, amiga!"