Lejos de solucionarse, la disputa entre Alba Carrillo e Isabel Rábago por la nominación de esta última a Lucía Pariente en Secret Story sigue más viva que nunca. A pesar de las declaraciones de su madre, Alba Carrillo sigue insistiendo a la audiencia del programa de que lo más conveniente era sacar a la mujer del concurso.

"Me hubiera encantado que se quedara", ha explicado Carrillo en Ya es mediodía para, después, añadir que su propósito era separarla cuanto antes del lado de Rábago. Por su parte, Marta López ha explicado que, según ella, Alba "ha perjudicado el concurso" de Lucía Pariente, pues no se habría comportado en el plató como una buena defensora de la concursante.

"La madre echada y además has roto con tu amiga", ha apuntado Marc Calderó, a lo que la ex del tenista Feliciano López ha respondido, entre risas: "Y con un novio y todo. Vaya otoño. Y lo de la amiga... es que no la quiero ni ver".

"Voy a pedir hasta, si puede ser, no coincidir con ella porque me ha contado más cosas mi madre y no. No la voy a perdonar", ha agregado, contundente, Alba Carrillo. "¿Sabes qué pasa? Que mi madre está fuera. Mi madre había ido por mí y por mi hijo. Así que, para mí, le ha quitado el pan a mi hijo", sentenciaba la colaboradora en la sección Fresh del programa de Telecinco.

Marta López, sin embargo, ha continuado insistiendo en la mala relación entre Lucía Pariente y algunos de los concursantes de Secret Story: "Me parece bien. Pero en la casa había también más gente que no podía con tu madre".

Calderó, en un intento por calmar los ánimos, ha despedido el programa deseando que la periodista y la modelo se reconciliasen, pese a las negativas constantes que, de fondo, pronunciaba Alba Carrillo.