'Secret Story' ya tiene a su última expulsada: "Mi concurso se lo cargaron los mismos que estropearon el de Emmy"

Este jueves, Telecinco emitió una nueva entrega de Secret Story. El formato expulsó a Lucía Pariente, siendo esto "una pena para el programa", según dijo el propio Jorge Javier Vázquez. Y es que, tanto ella como la otra nominada, Adara Molinero, son dos de las personas que más contenidos generan.

Poco antes de saber que sería ella la expulsada, Pariente hizo una emotiva reflexión sobre lo que había supuesto para ella el programa, destacando lo bien que se lo había pasado y que para ella había sido como un parque de atracciones para adultos, pues había hecho cosas que en otro sitio jamás habría imaginado.

"Estoy triste, pero llevo varios días así, no aprietes. Esto es el parque de atracciones de adultos más bonitos que existe. Yo me lo he pasado, lo he vivido y he ido a dar las gracias al Cubo me he acercado porque cada prueba y cada día, eso en contraposición de no tener a quien quiero, aunque he procurado no salir de la valla me ha generado un punto egoísta de qué bien me lo estoy pasando, comentó.

Ya en plató, compartió con Miguel Frigenti el pensar que quizá Isabel Rábago había sido un lastre en su concurso porque le debía lealtad al ser amiga de su hija, Alba Carrillo. Pero no solo eso, y Pariente añadió que tanto Rábago como Luis Rollán había perjudicado tanto su participación como la de Emmy Russ, llevándola a la calle al "sobreprotegerla".

Lucía ha sido una magnífica concursante: GRACIAS por vivir el concurso con tanta intensidad #SecretGala6 pic.twitter.com/ccNcKP8IfH — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 21, 2021

Además, Pariente tuvo fuertes enfrentamientos tanto con la madre de Cristina Porta como con la de Elena Rodríguez, todo ello aderezado por los apuntes y faltas de respeto de su hija, Alba Carrillo, cuya actitud fue afeada en varias ocasiones por el resto de colaboradores.