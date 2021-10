El viral rifirrafe entre la clienta de una terraza y un operario de limpieza: ''Estoy en la acera y también pago impuestos''

El fin de las restricciones en la hostelería en todo el país ha traído mayor afluencia de personas en las terrazas, lo que ha provocado a su vez que los incidentes entre viandantes sean cada vez más. En la calle Marqués de Valdavia de Alcobendas ha tenido lugar un incidente esta semana en el que una señora, molesta por la limpieza en la vía pública de un operario de limpieza del ayuntamiento, ha comenzado a grabar al operario y lo ha subido a la red social TikTok.

La señora estaba en la terraza de un bar de la calle tomando un café cuando aparecieron los operarios limpiando con agua la acera de la calle. La mujer, indignada, se levantó y comenzó a grabarle.

''Yo estoy en la acera y pago impuestos igual que tú''

La mujer se dirigía de manera violenta al operario con frases como ''mira, mira, si es que le da igual'' o ''yo le estoy diciendo que mantenga la distancia porque me está salpicando''. Aseguraba que el operario le estaba empapando las playeras con el dispositivo con el que limpiaba la acera. También le dijo ''yo estoy en la acera y pago impuestos igual que tú''. La señora ha querido dedicar unas palabras también al alcalde del ayuntamiento, Aitor Retolaza, diciendo ''para que vea los empleados que tiene usted.

Mientras tanto, el operario le pedía a la señora que por favor se apartase, tratando de mantener una actitud pacífica y conciliadora.

Quería abrir un pequeño debate.

Quién tiene más razón ?

El currante o la Karen imbécil?

Quería abrir un pequeño debate.

Quién tiene más razón ?

El currante o la Karen imbécil?

La Policía se ha pronunciado sobre el hecho en la cuenta de Twitter, asegurando que condenaban cualquier tipo de actitud desagradable hacia los operarios y que se pondrían en contacto con los trabajadores en caso de que quisieran poner una denuncia. El ayuntamiento también se ha pronunciado en defensa de los trabajadores junto a la Policía Local.

Buenas tardes. En efecto, el trabajo de los empleados de limpieza de la red varía debe ser respetado por todos los ciudadanos. Contactaremos con los trabadores afectados por si es preciso identificar a la persona. GRACIAS.

No se interpondrá denuncia

La Policía Local ha afirmado para 20 minutos que se han puesto en contacto con los trabajadores, los cuales han considerado que es ''normal que esta clase de incidentes se produzcan en la vía pública'' y por lo tanto ''no pondrán ningún tipo de denuncia''. Los trabajadores están acostumbrados a que este tipo de actitudes se produzcan y tienen que lidiar día a día con conflictos mientras llevan a cabo su trabajo. Así pues, la persona que grabó el vídeo no pudo ser identificada al no aparecer explícitamente en el vídeo.

El problema de las terrazas

Este incidente no es un caso aislado, ya que muchas terrazas en la vía pública tanto en Alcobendas como en la Comunidad de Madrid interfieren en el paso de los viandantes y sus actividades. Eldiario.es ha confirmado que muchos vecinos de distritos como Salamanca o Retiro se han quejado de los ruidos y molestias que causan las terrazas en calles como Ponzano, en el centro de Madrid.