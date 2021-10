Rocío Flores, destrozada por la supuesta "relación especial" de Antonio David con una amiga suya que trabaja en Mediaset

Sálvame abordó este miércoles la noticia del día en el mundo del corazón: la separación de Antonio David y Olga Moreno. El programa trató el tema durante sus cuatro horas de emisión y tuvo acceso a una información que, según el programa, "sobrevuela" en la cadena desde hace tiempo y que ahora, a raíz de saberse la ruptura del matrimonio, adquiere mayor importancia.

Según apuntaba Omar Suárez, Antonio David Flores podría tener "una relación especial" con una mujer que trabaja en Mediaset y que, además, es amiga íntima de su hija, Rocío Flores.

Precisamente con ella pudo hablar Marta López a lo largo del programa. Según la colaboradora, Ro estaba "enfadada" con todo lo que estaba viviendo.

Sobre esta supuesta relación de su padre con una amiga suya, dijo: "No me ha dicho que esté enfadada con su amiga, he notado que está muy disgustada".

Jorge Javier Vázquez, presentador del espacio este miércoles, quería que Rocío aclarase si estaba enfadada con el programa o con su amiga. Y esto fue lo que transmitió Rocío Flores: "Dile que estoy destrozada, que esto es insufrible".

Ruptura sorprendente

Después de meses alejados de la primera línea de la prensa del corazón, Antonio David y Olga Moreno han protagonizado toda una bomba informativa, en concreto por su separación tras 21 años de relación, según ha informado Lecturas.

Tal y como informó la revista, la ruptura, que ha sido amistosa, se habría dado hace meses -pues viven desde hace tiempo separados, él en Madrid y ella en Málaga- y podría haberse producido tras la incorporación del exguardia civil en Sálvame por los diferentes rumores de infidelidad que surgieron.