Marina llevaba razón: Lucía reconoce en 'La última tentación' que besó a Isaac cuando este era novio de la sevillana

Este miércoles, Telecinco emitió una nueva entrega de La última tentación. En ella, comenzó la hoguera de confrontación entre Lucía e Isaac después de que este le pusiera los cuernos a su novia con Bela. Sin embargo, antes de eso, la aludida tuvo la opción de acudir o no al encuentro.

Cuando Sandra Barneda se lo propuso, transmitiéndole la petición del catalán, la joven se explayó sobre lo que había ocurrido. Comenzó asegurando que nunca le perdonaría a Isaac lo que le había hecho y que estaba segura de que su intención a la hora de convocarla para la hoguera de confrontación era simplemente quedar bien.

Además, compartió que creía en el karma y que le había ocurrido esto por haberle hecho daño a Marina, cuando Isaac la dejó para comenzar una relación con Lucía. La sevillana había repetido hasta la saciedad que, mientras era novia de Isaac, este había tonteado con Lucía y ambos habían llegado a tener relaciones.

La misma versión había mantenido su madre en las tertulias sobre el programa. Sin embargo, Isaac y Lucía habían negado siempre esto, dejando a Marina como una exagerada... hasta que la gaditana decidió contarle la verdad a la presentadora de La última tentación.

"Hubo cositas, sí. Tonteabamos y hubo hasta un beso un día en el que Marina estaba muy cerca", confesó. Con respecto a por qué lo había negado siempre, Lucía explicó que ambos habían acordado ahorrarle más dolor a Marina, pues sabían que lo estaba pasando mal y la información no ayudaría a mejorar su estado.

😱😱😱 Lucía por fin cuenta LA VERDAD de cómo empezó su relación con Isaac y reconoce que se lo ocultaron a Marina para no hacerle daño, ¿la entiendes?



🔄 Eso no se hace

❤️ La entiendo



🔵 #LaÚltimaTentación6 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/vGO7zx25U5 — La Última Tentación (@islatentaciones) October 20, 2021

“Siempre he dicho que me arrepiento de hacerle daño a Marina. Si esto es el karma, creo que ya lo he pasado. A ver cuando le llega a él, que también tiene culpa”, concluyó Lucía.