El aplaudido tirón de orejas de Marina a Isaac en 'La última tentación': "No vas a faltarle el respeto a una mujer delante de mí"

Este miércoles, Telecinco emitió una nueva entrega de La última tentación. El capítulo comenzó ilustrando el momento en el que Marina y Alejandro se sumaron a Villa Luna, reencontrándose con Isaac y Bela. Como era de esperar, la sevillana aprovechó para regañar a su exnovio por cometer una deslealtad más al besar a Bela sin dejar a Lucía.

Y es que, para Marina esto era una prueba más de que Lobo solo se quiere a sí mismo y de que siempre sigue el mismo modus operandi, basado en utilizar a las mujeres. Muy dura, la sevillana dijo que Isaac no sería capaz de cambiar nunca: "Eso sí, delante de mí no le vuelvas a faltar al respeto a ninguna mujer, porque te hundo, amenazó.

Por su parte, Torres le pidió que frenara, pues ella hizo exactamente lo mismo con él en La isla de las tentaciones 3, cuando le fue infiel a Jesús. Sin embargo, para García eran casos distintos, pues ella había sentido mucho más por el catalán de lo que él había querido a cualquiera de las tres chicas con las que había estado en el programa.

“Eres de mentira, un actor, te vas a quedar solo, porque no quieres a nadie. El tiempo me ha dado la razón, te has delatado y me alegro de que todo el mundo lo vea”, opinó.

"He estado conviviendo con ella en la otra villa y sabía que la espinita no se la iba a quitar en la vida. Solo me voy a ir, desde luego", respondió Isaac. Entonces, la sevillana contraatacó utilizando las mismas palabras de su exnovio, y dijo que, para espinita, la que se había quitado ella al terminar su relación con él.

Este, pese a todo lo acontecido, mantuvo hasta el final lo mucho que quería a Lucía y lo importante que era para él, aunque Marina insistió en que lo único que le importaba era él mismo: "Te quieres solo a ti", concluyó. El discurso de la sevillana fue muy aplaudido en redes.

Además, no estuvo sola en la tarea de transmitirle a Isaac ese mensaje: Christofer y Alejandro, quienes habían convivido con Lucía en Villa Luna, también rompieron una lanza a su favor y afearon la infidelidad.

