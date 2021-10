Los contagios diarios de coronavirus en Reino Unido están desbocados desde hace semanas. Solo este miércoles, el país ha notificado casi 50.000 positivos, lo que sitúa la incidencia en 600 casos por 100.000 habitantes. Se trata del peor dato de los últimos tres meses, que precisamente coinciden con el hallazgo este miércoles de una nueva variante en el país, bautizada como la Delta Plus +, una "descendiente" de la variante Delta original, culpable de la mayoría de los casos de covid a día de hoy en el mundo.

Pero ¿qué se sabe de la nueva variante? Su nombre científico es Delta AY.4.2, y se trata de una tercera mutación de la original. Los científicos aseguran que es de un 10% a un 15% más transmisible que la variante madre. Además, representa el 6% de los casos nuevos de la enfermedad.

Se caracteriza, además, por tener dos mutaciones en su proteína de pico, llamadas A222V e Y145H. Esta proteína se encuentra en el exterior del virus, y es la que ayuda a que penetre en las células.

El profesor de microbiología clínica en la Universidad de Cambridge, Ravi Gupta, sin embargo, ha explicado al diario británico The Guardian que estas mutaciones no son motivo de especial preocupación. "A222V se ha visto en otros linajes de Delta. No tiene un efecto muy grande sobre el virus", indicó.

De hecho, el pasado martes un portavoz de Downing Street afirmó que la están siguiendo "muy de cerca" y no dudarán en tomar medidas "si es necesario". Sin embargo, "no hay ninguna razón para creer que se esté extendiendo con mayor facilidad", precisó.

Las hospitalizaciones, el factor clave

Reino Unido ha establecido que las hospitalizaciones sean el factor clave para decidir qué medidas tomar. Estas podrían llegar, según calculan en el país, a las 1.000 diarias.

El pasado 16 de octubre, el país notificó 869 hospitalizaciones en un solo día. Y es que los datos no han bajado de las 600 desde el pasado julio. De hecho, actualmente Reino Unido tiene a casi 8.000 pacientes ingresados por Covid.

Pero Boris Johnson tiene un plan por si las hospitalizaciones y las muertes se descontrolan.

Las claves de este Plan B son:

- Volver a establecer la obligatoriedad de las mascarillas en espacios cerrados, una medida que ha desaparecido.

- Volver al teletrabajo, especialmente para los políticos británicos.

- Pasaporte Covid obligatorio para locales de ocio y eventos masivos, a partir de 500 personas en espacios cerrados y 1.000 personas al aire libre.

A pesar de tener este plan de contingencia en mente, el Secretario de Salud británico ha dicho que, si bien estas medidas no ocurrirán "en este punto", ha pedido a los británicos que no lo descarten del todo.

La tercera dosis como salvavidas

Desde Downing St, se insta a que, quien pueda, reciban una tercera dosis de la vacuna para reforzar sus anticuerpos.

Desde el gobierno aseguran que esta decisión "no es solo para salvar vidas, sino también para mantener las libertades". Libertades que se verían seccionadas con el Plan B de Johnson en el caso de que los datos se descontrolen.

Boris Johnson han respaldado la campaña Give Britain A Booster del periódico The Sun en medio de preocupaciones por las bajas tasas de aceptación y la disminución de la inmunidad.