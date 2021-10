València llança el concurs d'idees per al disseny definitiu de la plaça de l'Ajuntament

Un any i mig després que la plaça de l'Ajuntament de València es tancara en la seua major part al trànsit mitjançant una acció d'urbanisme tàctic, la qual cosa va permetre recuperar 12.000 metres quadrats d'espai públic per al vianant eliminant un volum de 10.000 cotxes al dia, aquest emblemàtic enclavament encara el procés per al seu disseny definitiu. El Govern municipal ha anunciat aquest dimecres la licitació del concurs d'idees que servirà per a dibuixar la nova plaça, que continuarà sent per als vianants i conservarà espai per als actes fallers i els llocs de flors, i fins i tot deixarà oberta la possibilitat que la línia C-1 de l'EMT (Centre Històric) deixe de travessar la plaça de nord a sud.

L'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, i la vicealcaldessa i responsable de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, han presentat les línies generals d'aquest procés, que tindrà en compte els 23 criteris comuns sorgits del procés participatiu que va involucrar a més d'una trentena d'entitats relacionades amb aquest espai.

Així, els equips redactors hauran de contemplar la presència de mobiliari urbà accessible, zones d'ombra, espais verds, zones específiques per a les mascletaes i la falla municipal, recuperar el comerç local, renovar i reubicar els llocs de flors, reordenar la mobilitat, no augmentar el nombre de terrasses i instal·lar fonts per a beure i banys públics. De la mateixa manera, el disseny no podrà interposar obstacles visuals que tapen edificis històrics com els de Correus o l'Ateneu. En canvi, sí que es posaran en qüestió elements com l'estàtua de Vinatea.

La plaça de l'Ajuntament de València, epicentre de la ciutat. M. A. O. / AYTO. VLC

A més, l'àmbit de l'actuació no seran només els 12.000 metres quadrats de la plaça, ja que s'ampliarà als 100.000 metres quadrats que conformen el districte de Ciutat Vella per a tindre en compte la mobilitat (entrades i eixides), de manera que la plaça siga "el més per als vianants possible", segons ha destacat Gómez.

Després de l'anunci de la licitació del concurs d'idees, s'obriran diverses fases. En la primera, els diferents equips multidisciplinaris (d’arquitectes, urbanistes, especialistes en Mobilitat...) tindran 30 dies per a acreditar que compleixen amb els requisits establits. La segona fase constarà d'un període inicial de presentació de les propostes (amb un termini de 60 dies) anònim i una posterior selecció de tres a cinc projectes finalistes, que tindran 45 dies per a presentar, de forma també anònima, els avantprojectes.

Un jurat paritari format per membres de l'Ajuntament (l'alcalde i la vicealcaldessa o les persones en qui deleguen), de la Conselleria de cultura, arquitectes i tècnics municipals seleccionarà el projecte guanyador, que rebrà un import màxim de 559.988 euros. Els finalistes, per part seua, s'emportaran 9.680 euros pels seus treballs.

El pressupost màxim per a l'execució de les obres és de 8,64 milions d'euros, un factor que haurà de ser tingut en compte pels diferents projectes que opten al redisseny de la plaça de l'Ajuntament.

"L'objectiu com a Govern és deixar això preparat perquè en el següent mandat puguen començar les obres. Tant de bo poguérem en la primavera de 2023, però sabem que les coses de palau van a poc a poc. Després de tindre el projecte, tots els serveis de l'Ajuntament hauran de donar el vistiplau i el recorregut administratiu de la licitació de les obres serà llarg. Al setembre de 2023 seria el desitjable i el raonable", ha exposat la vicealcaldessa.

Per part seua, Ribó s'ha referit a la presència de la línia C1 de l'EMT en la plaça, un condicionant que es deixarà obert. "Eliminar quasi tots els autobusos del centre de la plaça era molt important. Tenim la sensació que ara ja no és tan important. La C1 podria passar per l'eix del Teatre Principal i deixar a les persones a 150 m de la plaça. És una possibilitat que hem de consultar amb les associacions de persones majors, que seran les més afectades. Fa un any i mig era una possibilitat difícil de contemplar. No dic que siga segur, ho deixem en l'aire perquè també l'estudie mobilitat", ha explicat.

"Estem democratitzant un espai que abans estava ocupat pel cotxe, avançant cap a una ciutat neutra climàticament, per la qual cosa és important la recuperació de l'espai públic. El disseny després del primer urbanisme tàctic ha de ser inclusiu, accessible i participat", ha exposat l'alcalde.

Una plaça per a les pròximes generacions

Segons ha explicat Sandra Gómez, l'actual disseny, amb algunes modificacions posteriors, data de 1963, "i ja era temps suficient perquè aquesta generació de valencians fera la seua pròpia plaça de l'Ajuntament". Tal com ha afirmat, es tractava d’"una gegantesca rotonda amb un espai d'aparcament central que a poc a poc es va anar revertint".

Fa sis anys, el repartiment de l'espai públic beneficiava al cotxe, amb un 57% de la superfície, enfront del 43% per als vianants. Amb els canvis escomesos en 2020 (primer amb el tancament al trànsit i més tard amb l'asfaltat i obertura als vianants), aquesta proporció queda en un 18% per al vehicle privat enfront del 82% de superfície d'ús per als vianants.

"És un canvi de paradigma molt important, però volem anar un pas més enllà després d'avançar la reurbanització amb urbanisme tàctic, i ara ha arribat el moment de dissenyar la futura plaça", ha afegit la responsable d'Urbanisme.