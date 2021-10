Colp al llegat de l’exalcaldessa en plena reivindicació de Barberá pel PP

El passat 3 d'octubre, durant el míting amb el qual el PP va tancar en la plaça de bous de València la seua recent convenció nacional, la portaveu municipal del partit i número 2 del PPCV, María José Catalá, va arrancar una ovació en peus dels assistents quan va reivindicar la figura de l’exalcaldessa Rita Barberá, que va governar el cap i casal durant 24 anys. Només 16 dies després, l'acte del magistrat del jutjat d'instrucció número 18 de València, Víctor Gómez, suposa un dur colp a l'estratègia de retrobament dels populars valencians amb els seus referents històrics.

De fet, a aquell acte multitudinari celebrat en un dels llocs emblemàtics de l'època de majories absolutes del PP valencià va acudir també l'expresident de la Generalitat Francisco Camps, apartat de la primera línia pels seus excompanys des que va renunciar al càrrec assetjat pels problemes judicials derivats de causes de corrupció.

Però el cas més dolorós per a la formació popular va ser el final de l’exalcaldessa, que va morir a Madrid, on era senadora, repudiada i reprovada fins i tot pels seus propis companys de partit en Les Corts després de ser imputada pel Suprem en el cas Taula, la qual cosa la va espentar a donar-se de baixa del PP. El 21 de desembre de 2016, l'endemà passat de declarar en qualitat d'investigada en l'alt tribunal, va morir en un cèntric hotel madrileny, on s'havia traslladat per a acudir a un ple del Senat.

Des de llavors, la seua figura es va convertir en un element incòmode per al PP valencià. Tant que fins i tot l'expresidenta del PPCV, Isabel Bonig, va arribar a demanar perdó públicament en el seu comiat des de la tribuna de les Corts per haver donat suport a la reprovació de Barberá després de ser imputada. El canvi s'ha escenificat definitivament amb la nova direcció que encapçalen Carlos Mazón i María José Catalá, que han tractat de reconciliar-se amb el passat del partit a la recerca de l'antiga hegemonia electoral.

Tot això mentre el cas continuava latent en el jutjat, sense avanços clars en una instrucció que estava finalitzada però que havia de rematar-se amb l'acte de procediment abreujat, l'equivalent al processament. Eixe tràmit ha arribat aquest dimarts i, amb ell, la tornada d'un llegat encara controvertit per al PP.