El jutge del 'pitufeig' processa per blanqueig als regidors del PP de Rita Barberá i al partit

El jutge del Jutjat d'Instrucció número 18 de València que instrueix el cas Taula ha dictat acte d'incoació de procediment abreujat --processat-- a mig centenar de persones entre regidors i assessors del grup municipal popular a l'Ajuntament de la capital en l'època de Rita Barberá com a alcaldessa, per un delicte de blanqueig, en el conegut com a 'pitufeig', en les eleccions municipals de 2015.

En una resolució de 73 pàgines, el magistrat acorda processar a 49 persones i al PP; reobri les actuacions contra l’exedil Miquel Domínguez que en el seu moment es van seguir davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana per la seua etapa de diputat; decideix el sobreseïment lliure en relació amb els regidors morts María José Alcón i Emilio del Toro; sobreseu provisionalment la causa per malversació a l’exedil Beatriz Simón i dóna vint dies a Fiscalia i les acusacions perquè sol·liciten l'arxiu o obertura de judici i presenten escrit d'acusació. La resolució no és ferma i contra ella cap recurs de reforma en el termini de tres dies.

Per al magistrat, de la investigació realitzada es desprén "d'una manera diàfana" en el període analitzat que el PP de la ciutat de València va ingressar i va destinar a les campanyes electorals una quantitat de diners i de recursos "molt superior a l'establida legalment", i molt especialment en la de 2007, i ho va fer mitjançant procediments "clandestins" de finançament que vulneraven els límits de la LOREG així com la Llei de Finançament de Partits Polítics (LFPP).

Segons l'instructor, va ser un sobrefinançament articulat "exclusivament" en l'"àmbit local" del partit, que "es confonia plenament" en la seua activitat política amb l'activitat política i econòmica del grup municipal a l'Ajuntament.

Es tracta, afig, d'una activitat "opaca, aparentment, a l'estructura nacional del Partit Popular", que va ser duta a terme per "poques persones" en el cercle "més estret" de confiança de la llavors alcaldessa, Rita Barberá, i cita en concret al qual fóra la seua mà dreta, Alfonso Grau, que actuava de "recaptador de recursos econòmics sostrets a la regularitat i transparència comptable", i a la qual fora secretària del grup, María del Carmen García Fuster, que administrava eixos recursos.

Per al magistrat, els fets relatius a les eleccions municipals de 2007 revesteixen indiciàriament els caràcters d'un delicte de malversació de cabals públics de l'article 432 del Codi Penal i d'un delicte de suborn impropi, dels quals seria autor Alfonso Grau. En el cas de la campanya de 2011, assenyala que els fets analitzats suposen un delicte de suborn passiu impropi en la persona Alfonso Grau, i de blanqueig de capitals en el qual hi haurien tant aquest com García Fuster.

Finalment, assenyala que els relatius a la campanya electoral de 2015 presenten caràcters indiciaris de blanqueig de capitals, del qual serien presumptes autors tots els regidors, assessors del grup municipal i membres del PP d'eixa època que van efectuar l'ingrés de 1.000 euros a requeriment de García Fuster, a excepció d'una de les assessores, que va retornar els diners rebuts.

