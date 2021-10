Pablo Motos e Imanol Arias recuerdan a Enrique San Francisco en 'El hormiguero'

Imanol Arias y su hijo Jon fueron los protagonistas de este martes en El hormiguero, donde acudieron para presentar la obra de teatro Muerte de un viajante, que se representará hasta el próximo 9 de enero en el Teatro Infanta Isabel de Madrid y en el que dan vida a un padre y a un hijo.

"A veces discutimos por la tensión de la obra. Soy músico y para mí esta representación es una partitura", señaló Jon tras las salidas de texto que suele realizar su padre en sus diferentes trabajos. "Tengo un máster de eso con Enrique San Francisco", destacó Pablo Motos.

El presentador le comentó al actor que "si tú hubieses trabajado con él, el primer día te tirabas por la ventana más alta. Tu padre me felicitó por el valor de hacer una obra con él". Imanol añadió entre risas: "Siempre nos pedía 50 euros".

Pablo Motos e Imanol Arias, en 'El hormiguero'. 20minutos | ATRESMEDIA

"A mí me decía que quería el dinero para comprarse un queso y yo le contestaba que se buscara una excusa mejor", recordó Motos riéndose. Pero el invitado le contestó: "A mí me jodiste el día que me dijiste que era el único amigo al que no debía dinero".

Y añadió que "eso me fastidió porque es un club inferior de importancia en la vida de Quique. No me debía nada el día que se murió". Pero el presentador le contestó entre carcajadas que "comparto contigo lo que me debía a mí".