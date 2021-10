Imanol Arias, en 'El hormiguero': "Estoy tranquilo porque tengo liquidadas mis deudas con Hacienda"

El hormiguero recibió este martes la visita de Imanol y Jon Arias, padre e hijo en la vida real y en la ficción, donde protagonizan Muerte de un viajante, que se representará hasta el próximo 9 de enero en el Teatro Infanta Isabel de Madrid.

Imanol Arias y @jonariasv nos presentan la nueva obra “Muerte de un viajante” que se encuentra en el @TeatroInfanta #AriasEH pic.twitter.com/O79dcBReRL — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 19, 2021

"No he sido un padre ausente sino un actor que tenía un personaje de padre", comentó Imanol sobre su trayectoria profesional y personal con su hijo. Eso sí, señaló que "no tengo ningún problema de discutir con mi hijo mientras trabajamos".

Pablo Motos comentó que "hay un tema que es incómodo, pero que no lo puedo dejar pasar, tienes pendiente el juicio con la Audiencia Nacional por fraude fiscal -se enfrenta a 27 años de cárcel y 10 millones de multa-".

El actor asintió y le respondió que "estoy muy tranquilo porque alguna vez tendrá que salir, tengo mis deudas con Hacienda liquidadas, según ellos".

"Por lo tanto no debo nada de dinero, solamente me van a castigar como un niño mal. No sé si me van a dar con una regla, me van a pegar un tortazo o me van a meter en la cárcel, pero no creo, parece que no hay materia", comentó el invitado.

Y añadió: "Estoy esperando tranquilo porque es muy largo, es su único problema. Hasta que no sale todo, la gente tiene la sensación de que algo pasa o que no va bien. Llevo ya 4 años con este tema. Que pase".

Imanol y Jon Arias, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

El test de Trancas y Barrancas

Al acabar la entrevista, padre e hijo se 'enfrentaron' a las preguntas de las hormigas en la prueba en 'Terapia a traición'. La primera fue: "Imanol: ¿Alguna vez has encontrado a Jon con una chica en casa bajo la excusa de tener que estudiar?".

El actor respondió que "no me consta, pero puede ser que haya venido él a casa y me haya encontrado con alguna amiga", respondió el actor entre risas.

La siguiente fue dirigida a Jon: "¿Tu padre escribe mucho por WhatsApp?". El invitado contestó que "escribe mucho, pero se piensa mucho lo que escribe; se levanta, se fuma un cigarro, lo relee... es un novelista de WhatsApp", reconoció.