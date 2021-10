Entrevista | Juan Lobato: "Hay que plantear una alternativa clara y de izquierdas a Ayuso"

Juan Lobato (Madrid, 1984) empezó en la política institucional a los 18 años. Licenciado en Derecho y Técnico de Hacienda del Estado, se convirtió en el líder de la oposición de Soto del Real, un municipio que terminó gobernando. En 2015, ganó por 24 votos la Alcaldía en una localidad que siempre fue un feudo del PP. En 2019, arrasó con el 60% de los apoyos. Sin embargo, dejó el bastón de mando hace pocos meses para convertirse en portavoz adjunto de los socialistas en la Asamblea Madrid. Ahora opta por segunda vez a liderar el PSOE-M.

¿Qué falló en la campaña de mayo?

No hay solo una explicación, pero hay que reconectar con la ciudadanía actualizando la posición del PSOE al Madrid de 2021. No hemos sabido adaptarnos ni liderar los cambios.

¿Hay que actualizar el programa?

No es tanto el programa, que es bueno, sino la capacidad de conectar con el dinamismo social. El segundo reto es hacer un partido más abierto a la ciudadanía y participativo.

¿Hay tiempo para esos cambios antes de 2023?

Sí, con mucho trabajo, ideas claras y eficacia. Propongo equipos de trabajo sectorial cada dos meses, abiertos a militantes y ciudadanos.

Ayala dice ser de "izquierda sin complejos". Usted apela también al centro.

El PSOE, cuando ha gobernado, siempre ha hecho lo mismo: tener posiciones sólidas y valores de izquierdas, pero dirigirse a las mayorías. Cuando el PSOE se dirige al 100% de la población, triunfa sin renunciar a sus valores.

En mayo se cuestionó el giro al centro de Gabilondo.

Unos dicen que le penalizó ir a por el centro, y otros, que acercarse a Iglesias, pero no se pueden usar los dos argumentos a la vez y no se compite con Más Madrid diciendo mucho "izquierda".

Sánchez ganó sus primarias con el lema "somos la izquierda". ¿Teme que se repita la historia?

En primarias hay tendencia a usar ciertos eslóganes, pero no estoy para decir cosas que queden bien ni para callarme lo que hay que cambiar. Lo tengo claro, estoy para cambiar las cosas y para que el PSOE gobierne.

¿Cómo se gana a Ayuso?

Hay que hacer un trabajo de contundencia constructiva estos 19 meses. Fiscalizar el trabajo de la Comunidad, decir lo que Ayuso hace mal o no hace, dejando tirados a muchos madrileños, y plantear una propuesta alternativa clara y de izquierdas.

¿Cómo debe ser la relación con Más Madrid?

Cordial y con coordinación en algunos asuntos, aunque haya diferencias entre los partidos que tienen la raíz de Podemos y la socialdemocracia.

¿Si gana, sustituirá como portavoz a Jalloul?

No lo sé. La nueva dirección decidirá con criterios de eficacia política.

¿Y será candidato en 2023?

No lo he decidido. Habrá primarias para esas elecciones, que son difíciles, y necesitamos valentía. No me voy a esconder.

Su rival propone un modelo bicéfalo.

Ayala quiere volver a presentarse en Fuenlabrada y le apoyaré, pero ese modelo no ha ido muy bien estos años.

¿Tiene nombres en mente para el Ayuntamiento?

Primero hay que constituir la agrupación de Madrid ciudad, para definir nuestro modelo de ciudad y coordinar al grupo municipal y las juntas de distrito.

En los últimos años se han improvisado candidatos.

Si hay líderes y línea clara en el PSOE-M, no habrá que improvisar.

Juan Lobato, candidato a las primarias del PSOE-M. Jorge Paris

Le votó un 60% en Soto del Real, pero el PP ganó las autonómicas en el municipio. ¿Por qué?

Cada vez más gente decide en función de los perfiles y modelos. Nosotros queremos servicios públicos de la máxima calidad, inglés para niños de 3 a 16 años, robótica y programación de los 8 a los 12, clases de natación gratuitas... socialismo. En un municipio históricamente del PP, se vio que ese modelo de servicios merece la pena.

¿Habría que subir impuestos?

Madrid no es un paraíso fiscal, pero tiene políticas agresivas de privilegios para el 1% más rico.

¿Deberían pagar más?

Planteamos un modelo progresivo, pero lo primero es saber qué queremos. El PP no sabe si quiere que seamos el casino de Europa, y nosotros queremos un Madrid de conocimiento, innovación y servicios de calidad.

¿No subiría impuestos a clases medias y trabajadoras?

No creo que sea necesario, Madrid puede generar 22.000 millones al año en ingresos.

Ayuso presume de la libertad de elección en Sanidad y Educación, ¿la mantendría?

Mi compromiso son servicios públicos de calidad, que nadie se vaya por eso a la privada.

En 2017 ya se presentó a las primarias. ¿Esta es la definitiva?

Espero presentarme más veces, pero a la reelección. Ahora la situación es muy distinta. El partido está en un momento complicado y toca una nueva etapa.

¿Y cómo ha cambiado usted?

Ahora tengo dos hijos y una mujer embarazada de ocho meses, y el equipo ha tenido una evolución importante y ha crecido.

¿Cómo están los apoyos?

A Ayala le apoyan tres grandes alcaldes y ex secretarios generales, y a mí, 50 alcaldes de grandes y pequeñas localidades, que me dicen que necesitan un partido ganador.

¿Le apoya Sánchez? ¿Es el candidato del aparato?

No hablo con él desde las elecciones, pero espero que vote y convencerle, como al resto de militantes. Nadie me ha dicho que me presente ni he pedido permiso.

¿Teme que el partido se fracture?

La cultura del PSOE es que haya primarias libres y que, al día siguiente, el secretario general tenga toda la fuerza.

¿Está el PSOE-M tutelado?

Se dice que nos imponen estrategia, candidato y programa, pero si el PSOE-M tiene equipos, modelo e iniciativa, nadie viene a poner candidatos.

¿Qué opina del plan para descentralizar instituciones?

Me preocupa que médicos y profesores se van a otras regiones y que Ayuso no cubra las plazas, no que la Confederación Hidrográfica del Ebro esté en el Ebro.

¿Son los Presupuestos Generales del Estado un robo a Madrid?

Conllevan más inversión que en los cuatro últimos años de Rajoy, la crítica de Ayuso es un disparate. En Madrid llevamos tres años sin presupuestos.

¿Le ofrecería un pacto?

Si apostaran por los servicios públicos sí, pero estamos muy lejos.

¿Ve a Gabilondo de Defensor del Pueblo?

Es un referente y lo haría estupendamente.