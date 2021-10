Entrevista | Javier Ayala: "Sánchez necesita un PSOE-M fuerte porque Ayuso es su mayor oposición"

Javier Ayala (Córdoba, 1972) es alcalde de Fuenlabrada desde 2018. Cogió el testigo del histórico socialista Manuel Robles, incluso mejorando sus resultados en las municipales de 2019 y logrando la mayoría absoluta. Ahora quiere replicar ese modelo de éxito al PSOE de Madrid, en horas bajas. Compite contra el diputado Juan Lobato, que tiene el cartel del favorito, pero él cree que hay partido y que podrá llevar al PSOE a gobernar Madrid en 2023, aunque ha renunciado de antemano a ser candidato.

El PSOE tuvo el 4-M su peor resultado en unas autonómicas. ¿Qué falló?

En 2019 fuimos primera fuerza y en mayo, terceros. Ayuso buscó hacer de las elecciones un plebiscito sobre la situación pandémica y el PSOE cometió errores: la campaña no fue acertada, se condicionó al candidato... A veces miraba al centro y luego decía: "Pablo, nos quedan cuatro días".

¿Quién condicionó la campaña?

Deberíamos haber preguntado al candidato si quería liderar el proyecto, la lista no se desarrolló con criterios del PSOE y la estrategia estuvo confundida. Quien la diseñó ya no está. Sánchez acertó al ver que esos errores no se pueden repetir.

Ayuso tiene proyección nacional. ¿Al PSOE-M le toca confrontar o ignorarla?

El PSOE tiene que hacer que Ayuso gire hacia los problemas de Madrid y explicar cuál es su proyecto donde gobierna. Un ejemplo: en pandemia, Ayuso dio comida basura a los niños con el cheque escolar. Los alcaldes socialistas ingresamos ese dinero a las familias. Son modelos distintos.

El PSOE, de hecho, resiste mejor en los municipios que en la Asamblea y en Cibeles.

El PSOE tiene que ser un partido esencialmente municipalista. Hay que analizar por qué algunos vecinos nos votan en su municipio pero no en la Comunidad.

¿En qué temas tienen que ser especialmente reconocibles?

Tenemos que defender la Sanidad y la Educación pública, reivindico la izquierda sin complejos. No se puede ir un día a por los votantes de centro y, al siguiente, decir que somos más de izquierdas que Podemos.

¿El PSOE no es suficientemente de izquierdas? ¿Se refiere al fondo o a la forma?

Cuando digo esto confronto con Lobato, que dice que el PSOE tiene que dirigirse a votantes de los PAU. Nuestro electorado está en Vallecas, Villaverde, Alcorcón o Fuenlabrada, y se ha ido a Más Madrid. Tenemos que recuperarlo. Sólo se puede conquistar el centro desde la izquierda.

Ha llegado a sugerir que Lobato es de Ciudadanos...

No quiero acusarle de ser de Cs, pero es un error intentar crecer recogiendo un electorado que ha votado derecha el 4-M. Nos hemos desangrado por la izquierda.

¿Cómo debe ser la relación con Más Madrid?

En Fuenlabrada nos hemos coaligado con IU incluso teniendo mayoría absoluta. Hay que recuperar el espacio cedido a Más Madrid, porque son votos socialistas, pero no hay que romper con ellos. Hay que confrontar con PP y Vox.

¿Confía en que esos votos vuelvan pronto?

Tendrán que volver en 20 meses. Tenemos que volver a cautivarles. No creo que Más Madrid hiciera una campaña ni una oposición brillante, pero la hicieron. El PSOE no.

Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada y candidato a la Secretaría General del PSOE-M, durante la entrevista. Jorge París

Ha prometido no ser candidato. ¿Qué ventajas tiene la bicefalia?

El partido necesita un secretario general que no sea candidato, porque si no intentará amoldar el partido a su candidatura. Es el momento de la generosidad y de las mujeres: necesitamos una candidata en la Comunidad y el Ayuntamiento.

¿Qué nombres tiene en mente?

Defenderé celebrar primarias, no tengo ningún nombre.

Le apoya una concejala del Ayuntamiento [Enma López] y su portavoz en la Asamblea es mujer [Hana Jalloul]. ¿Le gustan esos nombres?

Me encantan. Hana está haciendo saliendo a la calle para hacer oposición y lo hace estupendamente, y Enma es brillante, pero no es momento de nombres.

¿Descarta cambios en el grupo parlamentario?

Cuando llegue el momento la Ejecutiva decidirá, ahora no es el momento. Quiero compartir el liderazgo: el problema del PSOE es que no se nos oye. Por eso planteo que tengamos cada vez más voces.

¿Renunciar a ser candidato no es desperdiciar el tirón mediático de estas primarias?

El candidato pasará por otras primarias y creo que le reforzarán.

En el PSOE-M los candidatos llevan tiempo siendo elegidos casi a última hora, y los resultados no han sido buenos.

Si soy secretario general aparecerán liderazgos, porque es un proyecto compartido. Cuando hacemos un proyecto personalista y le damos las llaves a un candidato, sale mal. En el PSOE hay talento silenciado y apartado, y hay que darle voz. No hay partido ni estructuras, ha habido una tradición que hay que cambiar. Lobato viene de esa tradición y no pueden venir los mismos a hacer las mismas cosas.

Defiende la autonomía del PSOE-M. ¿Cómo se logra?

Reivindico un proyecto autónomo y leal con los órganos federales, pero los socialistas de Madrid no podemos estar condicionados. Sánchez necesita un PSOE-M fuerte, porque la mayor oposición [al Gobierno es Ayuso y el PSOE-M no está haciendo nada.

¿Está el PSOE-M tutelado por Ferraz o Moncloa?

En las últimas elecciones el exceso de tutela ha hecho que alguna persona salga de su puesto, porque el fracaso fue tan grande...

Pues él [Iván Redondo] dice que no hizo esa campaña.

Cuando las cosas salen bien todo el mundo está detrás, cuando no...

Pero sí la hizo, ¿no?

Me cuesta pensar que no la diseñara él.

Faltan pocos días para la votación. ¿Cómo están las fuerzas?

Lobato partía como favorito, ya nadie discute que las primarias estarán reñidas y vamos a ver que puedo ganarlas. Vota la militancia, no los cargos.

¿La candidatura rival es la del aparato?

Sí, no hay más que ver el desarrollo de las primarias.

¿No teme que se fracture el partido?

A partir del 24 habrá un solo partido. No podemos prescindir de la otra mitad.

¿Qué opina del plan del Gobierno de descentralizar instituciones?

Cuando el presidente dice una cosa Ayuso dice la contraria. No se trata de descapitalizar Madrid, sino de que nuevos organismos ocupen otros espacios y de que se dinamicen otras ciudades. Tienen derecho.

Ha empezado la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. ¿Roban a Madrid, como sostiene Ayuso?

Ha habido un detrimento de la cantidad económica para Madrid que, por otro lado, con los fondos europeos se va a ver beneficiada. Ayuso vive de la confrontación, sea con Sánchez o con el Papa.

¿Ve a Gabilondo de Defensor del Pueblo?

Si se lo propone tiene todo mi apoyo. Ángel es un tipo excepcional.