Esther Doña y Santiago Pedraz hacen oídos sordos a la polémica con Silvia Córdoba: "Estamos felices, ¿no lo veis?"

Inseparables desde que comenzaron su historia de amor a comienzos del pasado verano, Esther Doña y Santiago Pedraz han decidido hacer oídos sordos a la polémica exclusiva que la ex del magistrado, Silvia Córdoba, concedió la pasada semana a la revista Lecturas.

Córdoba contó que la modelo llamaba insistentemente al juez y que, tras ello, este la dejó a través de un correo electrónico. El magistrado abandonó la casa que compartían y, según contó la entrevistada, este le dijo que era la mujer de su vida y que no había otra persona.

"Me parecía un hombre atractivo, es juez, tiene carisma, no pasa desapercibido", dijo, afirmando que no era "celosa" y que "nunca" se había preocupado por "terceras personas". Además, Pedraz le habría dicho que Doña "no era su tipo".

"No le reconozco", reconoció Córdoba, y lo llamó "cobarde". "No me gustan los mentirosos ni los vagos. Me ha molestado que él haya permitido que ella haya hecho esas declaraciones", continuó diciendo.

Córdoba se refería a las respuestas que Doña aportó en su última entrevista con ¡Hola!, revista en la que posó junto a Pedraz. Y es que, según contó la modelo, su encuentro con el magistrado parecía que estuviera "escrito".

"Carlos, que siempre pensaba en todo, comentó algo en una nuestras reuniones de amigos algo que me dejó perpleja", contó, afirmando, así, que Carlos Falcó confesaba que, cuando no estuviera, veía a Pedraz como el hombre que le gustaría que estuviera con ella. Estas palabras no sentaron nada bien a Córdoba, que concedió después su entrevista a Lecturas.

Asimismo, pese a la polémica, la pareja asegura que se encuentra bien. Así lo han demostrado este martes ante los medios de comunicación, a quienes Doña ha respondido de manera breve, pero contundente: "Estamos felices, ¿no nos veis?".