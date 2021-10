Silvia Córdoba, expareja del juez Pedraz, arremete contra él y Esther Doña: "Me dijo que no era su tipo, es un cobarde"

Esther Doña y Santiago Pedraz son una de las parejas del momento. Un romance confirmado el pasado verano y del que ya ha hablado Doña, que perdía a su marido, Carlos Falcó, hace año y medio, víctima del Covid-19.

Pasado ese duro trance, ahora Esther disfruta de un nuevo capítulo de su vida de la mano del juez y recientemente explicó cómo empezó su romance.

En su última aparición pública, la pareja pasó hace unas semanas para la revista ¡Hola! y Esther se abrió para dar los detalles de su relación.

Según indicó en su entrevista, ella misma piensa que este encuentro "estaba escrito": "Carlos, que siempre pensaba en todo, comentó algo en una nuestras reuniones de amigos algo que me dejó perpleja". Y es que Carlos Falcó confesaba entonces que, cuando no estuviera, veía a Santiago como el hombre que le gustaría que estuviera con ella.

"Era mi pareja, nunca he sido celosa, nunca me he preocupado de terceras personas"

Unas declaraciones que han dolido a la ex del juez, Silvia Córdoba. Dolida, traicionada y humillada, la abogada, que estuvo tres años saliendo con él, ha roto su silencio para arremeter contra ambos. "No le reconozco", asegura en exclusiva para Lecturas.

"Me parecía un hombre atractivo, es juez, tiene carisma, no pasa desapercibido", recuerda de su ex. "Era un señor maravilloso, me encantaba compartir con él conversación". Por eso, nunca se imaginó que él la dejaría por otra mujer. "Era mi pareja, nunca he sido celosa, nunca me he preocupado de terceras personas", asegura la abogada. Además, según ella, Pedraz le dijo que "ella no era su tipo".

"No me gustan los mentirosos ni los vagos"

Sin embargo, la ruptura llegó y, según su versión, la dejó por mail y le negó que hubiera otra mujer. "Es un cobarde".

"No me gustan los mentirosos ni los vagos. Me ha molestado que él haya permitido que ella haya hecho esas declaraciones", concluye Córdoba.