Barcelona desplegará informadores para concienciar a los ciudadanos de que hay que mantener las calles limpias

Después de anunciar a principios de octubre un plan con una inversión de 70 millones de euros hasta 2023 para reforzar la limpieza y el mantenimiento de la ciudad, el Ayuntamiento ha dado a conocer este martes otra novedad contra la suciedad, motivo de quejas en los últimos meses. Prevé desplegar informadores en los 100 puntos donde se realizarán actuaciones integrales, para explicar a los vecinos lo que se está haciendo y apelar a la corresponsabilidad para mantener los espacios en buen estado.

Lo ha explicado el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, que ha señalado que estos trabajadores también elaborarán una encuesta para valorar como el entorno recibe las mejoras y detectar las zonas en las que habrá que continuar trabajando.

Badia lo ha contado en la Rambla Prim del distrito de Sant Martí, donde este martes se ha llevado a cabo una de estas actuaciones integrales. Esta ha incluido baldeo; limpieza de pavimento, de contenedores y sus entornos y de papeleras; retirada de pintadas; mantenimiento del verde y de zonas de juego infantil y poda.

El plan, denominado Cuidemos Barcelona, ha actuado durante la primera semana de despliegue en 25 del centenar de puntos previstos para realizar actuaciones integrales, con lo que el Ayuntamiento prevé que durante el primer mes de despliegue se finalizará la actuación en los 100. En noviembre se iniciará una segunda ronda para hacer los repasos necesarios y monitorizar las actuaciones que se han llevado a cabo. "Vamos a buen ritmo", ha valorado Badia.

El concejal también ha recordado los canales existentes para que la ciudadanía pueda comunicar incidencias a través de la web del Ayuntamiento, de la 'app' Barcelona en el Bolsillo o del teléfono gratuito 900 226 226.

Preguntado por las quejas vecinales, ha asegurado que están recibiendo menos que en 2019 -como mínimo por los canales del consistorio-, si bien ha admitido que "esto no quiere decir que la ciudad no esté sucia". En relación al sistema de recogida de residuos puerta a puerta, ha afirmado que no han detectado una mayor presencia de plagas de ratas o cucarachas ni tampoco más protestas por este motivo.

El plan

El plan Cuidemos Barcelona prevé una inversión de 70 millones de euros desde este octubre y hasta 2023 para reforzar la limpieza y el mantenimiento en los 350 puntos de la ciudad que más lo necesitan.

Entre las acciones inmediatas que prevé el plan, sobre las que se incidirá especialmente en los próximos seis meses, también está intensificar el control de plagas. Se trata de una medida que responde a las múltiples denuncias por presencia de ratas que se han sucedido en las últimas semanas, en lugares como Les Corts, Sant Andreu o Sant Antoni, entre otros. Sin embargo, según Badia, la Agència de Salut Pública de Barcelona "no ha detectado un incremento respecto al año pasado".

Otra medida que se pone en marcha ya es la limpieza a fondo con agua a presión de puntos con problemáticas de orines y de los alrededores de los contenedores de basura, para lo que empezarán a operar ocho equipos en turnos de mañana y tarde.

Un nuevo Comité de Coordinación de Mantenimiento de la Ciudad, liderado por el gerente de Ecología Urbana del Ayuntamiento, Jordi Campillo, se encargará de "monitorizar" las medidas que se impulsen y de la detección de necesidades.

A partir de marzo de 2022, el plan coincidirá con el inicio del nuevo contrato de limpieza de la ciudad, que será más importante que todos los que ha tenido hasta ahora Barcelona. Por un lado, porque el presupuesto alcanzará por primera vez los casi 300 millones de euros anuales, y por el otro, porque tendrá una duración de ocho años prorrogables dos más. El contrato permitirá crear 400 puestos de trabajo.

Refuerzo de retirada de hojas secas en la calle

Desde este octubre también ha quedado activado el refuerzo específico de retirada de hoja seca en las calles de la ciudad, con motivo de la llegada del otoño.

Están en marcha 10 máquinas de barrer y 40 operarios, para lo que equipos de baldeo se han reconvertido en equipos de barrido de hojas.