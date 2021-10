El cabreo de Ramón García tras recibir una tajante respuesta en pleno directo: "Igual la mierda la hace usted, caballero"

Ramón García y Gloria Santono vivieron este lunes un momento un tanto desagradable en En compañía, el programa que conducen cada tarde en Castilla-La Mancha Media.

La pareja de presentadores tienen por costumbre regalar un jamón a los espectadores que descuelgan el teléfono y responden con la frase "Ramón, ¿me das el jamón?". Sin embargo, lejos de recibir tal respuesta, ambos tuvieron que lidiar con una tajante contestación al otro lado de la pantalla.

La persona respondió a la llamada con el típico "¿dígame?", motivo por el que no pudo llevarse el premio. No obstante, este no sintió pena, ya que desconocía la dinámica del programa y ni siquiera confiaba en que la llamada fuese fiable.

El gran enfado de #Ramonchu cuando le contestan con desprecio "NO VEO LA TELE" "Igual cree que hacemos una mierda, pues puede que la mierda LA HAGA USTED" #TV #TELE #TELEVISION pic.twitter.com/gmOOdtNOCR — TVMASPI (@sebas_maspons) October 18, 2021

"Ni tú eres Ramón García ni la otra es tal, pero bueno", respondió el hombre, a quien contestó la periodista: "Pues a mí me gustaría decirte que somos otros, por tener otra personalidad, pero somos el auténtico Ramón y la auténtica Gloria".

La presentadora intentó suavizar el ambiente con sus palabras, aunque no lo consiguió. "No veo la tele", contestó, cortante, el hombre, que dijo que se encontraba en el trabajo. Por ello, desde el plató decidieron despedirse.

Visiblemente serio, Ramontxu compartió su enfado con el público, pues no comprendía el tono de la llamada. "A mí la gente que dice 'yo no veo la tele' con desprecio me da un coraje...", avanzó.

"Como si lo que hiciésemos aquí fuese una mierda", continuó el presentador, añadiendo un último dardo: "Pues igual la mierda la hace usted, caballero".

En este sentido, García pidió a los espectadores que respetaran el trabajo que se hace en televisión. "Y encima hacemos un programa que ayuda a los demás. No sé en qué trabaja usted, ni me interesa tampoco", sentenció.