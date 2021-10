El pastizal que Kiko Rivera pedía por ir al 'Deluxe' y que fue rechazado por "excesivo"

En esa relación amor-odio parece que, de momento, no habrá entrevista exclusiva de Kiko Rivera en Sábado Deluxe. Al menos hasta que lleguen a un acuerdo por ambas partes. Un entendimiento, sobre todo, económico que, al parecer, no ha llegado por la alta cantidad que pedía el DJ para sentarse a hablar de los últimos problemas surgidos en el clan Pantoja.

Según desveló Belén Esteban en Sálvame, el hijo de la tonadillera pedía nada menos que 60.000 euros.

Esa sería la razón y no otra, según Telecinco, de por qué el DJ aún no ha concedido la entrevista. Echa por tierra así la petición que horas antes pedía el propio Kiko Rivera, visiblemente enfadado, en sus redes sociales de que no le llamaran ni la cadena ni la productora para que le pidieran ir al plató del Deluxe.

"Se le llama porque dice que viene y pidió dinero", es la versión que, por su parte, dio Belén Esteban sobre el asunto.

"¡Que diga la verdad!", exigía la colaboradora en directo en el programa de este lunes. "Me parece muy bien lo que pide si se lo dan, pero si la producción cree que es excesivo que no diga dejadme de llamar cuando tú quieres venir por un precio", dijo sobre los 60.000 euros.