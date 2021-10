Kiko Rivera explota contra el "acoso" de Telecinco al grito de "viva Antena 3" y María Patiño le responde con dureza

Kiko Rivera ha estallado por las últimas informaciones sobre su madre y ha arremetido contra Telecinco y Socialité porque, considera, están formulando un verdadero "acoso" contra él y su familia.

El hijo de la tonadillera, al ver a un equipo del programa de María Patiño en las puertas de su casa, comenzó a emitir un directo en sus redes sociales en el que explotaba contra Telecinco.

"Estoy hasta la p... de estos de aquí abajo. Una cosa es que tú vayas un día porque te llaman o te ganes la vida de la manera que quieras, pero ser pesado o hacer este acoso como hacen ellos, no. Yo tengo el derecho de hablar y contar lo que me salga de los cojones, pero nadie tiene que estar debajo de mi casa 24 horas, eso no se lo busca nadie", expresó a sus seguidores.

Kiko Rivera contra Socialité y Telecinco: "Es acoso 24 horas al día, viva Antena 3"

Qué asco, no se muerde la mano que te da de comer #Socialité497 pic.twitter.com/KBGYCQt20P — Rafael García López 📱💻📺 (@RafaelGarciaLAF) October 17, 2021

Además, lanzó una pulla a la cadena de Paolo Vasile. "Viva Antena 3. Me mola mucho y lo veo muchísimo", respondió a uno de los comentarios de su directo.

Palabras que fueron emitidas en Socialité y que tuvieron su correspondiente respuesta. Por una parte, la reportera desplazada hasta el domicilio del DJ, indicó: "No le hemos hecho ninguna pregunta, no hemos grabado a sus hijas en ningún momento. Yo quería decirle que, si él tiene la oportunidad de ir a los platós de televisión, de hacer exclusivas y de rentabilizar todos sus problemas familiares, es porque estamos aquí muchos compañeros esperando sus palabras. Sabemos que no le gusta darlas gratis, sino cobrando. Igual tanta pesadilla no somos si le interesamos para que vaya incrementando sus ganancias". Unas palabras muy aplaudidas en redes sociales.

bravísima la reportera de socialité destruyendo a kiko rivera pic.twitter.com/8cEOHJXT2n — peri (@T5Comento) October 17, 2021

"Hay padres que no pueden pasar el domingo con sus hijos porque están trabajando"

María Patiño también respondió con dureza al DJ. "Kiko, de verdad, esto no lo puedo entender. ¿Y ahora qué hacemos? Ayer se sienta su tía, habla sobre su madre, nosotros a partir de ahí lo que hacemos es trasladar lo que cuentan los protagonistas y añadir lo que hemos descubierto", sostuvo la periodista, que subió el tono. "Hay padres que no pueden pasar el domingo con sus hijos porque están trabajando. No quiero caer en la demagogia, pero estás equivocando el tiro, Kiko. Te estás equivocando".