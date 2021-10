Este lunes 18 de octubre, Cuatro emitió una nueva entrega del debate de La última tentación. En él se avanzaron algunos contenidos sobre el próximo capítulo del reality, que se emitirá el miércoles, como que Isaac pedirá una hoguera de confrontación con Lucía.

Tal y como explicó él mismo en el plató, pues acudió como invitado, el joven solicita el encuentro al verse sobrepasado por los acontecimientos. Según dijo, de repente se dio cuenta de todo lo vivido durante un año: Marina, Bela, Lucía... un tiempo en el que el catalán no había estado solo ni se había dado tiempo de conocerse ni escucharse a sí mismo.

Por ello, quería marcharse y quería hacerlo solo. Queda esperar para saber si Lucía acude a la reunión. Cuando vio la infidelidad de su novio con Bela, tuvo muy claro que no querría verle ni para despedirse. Sin embargo, son muchos quienes están insistiendo en que Torres merece que le canten las 40, por lo que hay papeletas para que cambie de opinión.

En cualquier caso, si la joven no va, ambos podrían quedarse fuera del programa de manera inmediata. En el caso contrario, el catalán le explicará que sentía que había perdido el control de su vida, aunque sin justificar su infidelidad, según compartió en el debate.

Torres, que no vio el último capítulo, dijo que le dolía mucho ver sufrir a Lucía, aunque no se arrepentía de su ardiente acercamento con Bela Saleem. "En mi cabeza hay un run run. Pienso en Lucía y en pedirle perdón. Quiero decirle todo lo que he sentido y quedarme tranquilo, necesito decírselo. Quiero tener una hoguera de confrontación”, le explicó Torres a Barneda en el avance de la próxima entrega.