Este miércoles, Telecinco emitió un nuevo capítulo de La última tentación que incluyó la infidelidad de Isaac a Lucía. Lobo tardó muy poco en besar a Bela pese a haber presumido mil veces de la relación que tenía con su novia y de asegurar que le sería fiel.

El pasional momento originó el primer visionado de urgencia, haciendo que Lucía y sus compañeras con pareja de Villa Playa pudieran ver cómo se habían desarrollado los últimos acontecimientos.

Lucía reaccionó con una gran entereza y dignidad, algo que apremió la presentadora, Sandra Barneda. Más afectados se mostraron los menos pensados: Marina y Manuel. La primera se emocionó al ver que había ocurrido lo que ella había previsto.

Por su parte, Manuel señaló que, aunque era muy mal novio, era muy buen amigo, y rompió a llorar más incluso que la propia Lucía. Una frase muy comentada del gaditano fue cuando dijo que la joven tenía "muy mala suerte", pues sus dos últimos novios le habían sido desleales en la televisión.

Se trató de algo muy llamativo, pues el joven se dedica a pavonearse de sus infidelidades, tanto a Lucía como a otras personas, continuamente; por lo que esa protección a Lucía ante algo que él mismo le había hecho, pero causándole mucho más dolor, según ella, fue algo bastante paradójico.

"Yo no quería que se riera de ti. Qué mala suerte tienes, chiquilla. Me ha dolido montón. Es lo último que te mereces. ¡Ese era una garrapata tuya! Te estaba chupando. Me da mucha pena por ti. Merecería el correctivo que me hiciste a mí. Creo que le tienes que dar fuerte, se lo merece", comentó Manuel entre lágrimas.

Esta sensación se acrecentó cuando el joven entró en la habitación en la que estaban los demás chicos, a excepción de Alejandro, para contarles las novedades. Y es que, todos ellos lo celebraron y se chocaron las manos, como si hubiera ocurrido algo bueno, pues los hechos le habían dado la razón.

Esta dualidad fue muy llamativa viendo que, minutos antes, Manuel se había roto con Lucía, algo que las redes no dejaron pasar e hicieron todo tipo de memes, comentarios y críticas al respecto. Por el contrario, Lucía valoró mucho el apoyo de Manuel, y presumió de que el joven era la persona que más la entendía de toda la casa, siendo casi como su familia: "Tú llevabas razón. He visto al Isaac liándose con la Bela. Y nada... gracias por defenderme", dijo.

