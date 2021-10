Puig: "Tots som conscients de l'enorme dificultat que té la negociació del finançament"

"Tots som conscients de l'enorme dificultat que té aquesta negociació perquè hi ha diferents territoris amb diferents situacions", ha dit aquest dilluns en declaracions als mitjans a València, en les quals ha insistit que la població ajustada és "el criteri bàsic" perquè "el més important són les persones".

Sobre aquest tema, ha defès que ara que en les ciències socials "es pot mesurar i avaluar tot", es poden prendre les decisions corresponents "amb eixa garantia d'igualtat i d'equitat".

Puig ha assenyalat que en el Congrés del PSOE s'ha coincidit que perquè "el sistema de benestar funcione ha d'haver-hi una equitat en la distribució dels recursos públics" i ha recalcat que les comunitats "necessiten suficiència financera i que es faça una distribució que garantisca la igualtat, i això està situat en les resolucions del Congrés".

De la mateixa manera, ha destacat que encara que hi havia posicions "diferents" per a solucionar el problema de l'aigua, "no ha triomfat" la postura d'els qui defenien acabar amb els transvasaments. "Tot el contrari", ha subratllat, ja que "en les resolucions s'indica que cal usar tots els recursos disponibles per a garantir aigua per sempre, sent conscients al mateix temps de la situació de canvi climàtic". Per açò, "cal dessalar i al mateix temps mantindre els transvasaments per a aprofitar l'aigua tant per a reg com per a ús humà.