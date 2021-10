Cuidado con el timo que circula en BlaBlaCar y que hace que te quedes sin dinero y sin viaje

¿Estás pensando en desplazarte en los próximos días? BlaBlaCar es una de las alternativas más económicas que han surgido en los últimos años para aquellos que quieren viajar por carretera. Pero cuidado porque, al igual que en otras plataformas o redes sociales, los timadores usan la popularidad de esta para conseguir su objetivo, que no es otro que obtener el dinero de los viajeros, así como sus datos bancarios.

Casi le ocurre a Paula y a Enrique, dos jóvenes que usan BlaBlaCar habitualmente para desplazarse y que en esta ocasión tuvieron que buscar otra vía de transporte.

El modus operandi consiste en que el supuesto conductor pide al viajero que haga un pago por adelantado para asegurarse de que finalmente va a acudir a la cita. Es entonces cuando aprovecha para enviarle el link de una página que suplanta a la de la plataforma.

Un viaje a un precio inferior que el resto de los que se ofertan en la plataforma

“Quería ir desde Valencia a Barcelona con una amiga, lo decidimos de un día para otro y con la prisa no nos detuvimos mucho a mirar quiénes tenían opiniones y fotos. Pagamos 32 euros, el resto de viajes estaban alrededor de 40, 46, 50 euros”. Quien habla es Paula, una de las personas a la que intentaron timar en BlaBlaCar hace unos días.

En el primer mensaje de WhatsApp que le llega a Paula del supuesto conductor, menos de cuatro horas antes de la prevista para el viaje a Barcelona, le aparece una imagen con una serie de pasos a seguir y con un texto en francés. También le envía un enlace para que haga “un prepago como garantía” de que asistirá al viaje.

Estafa a usuarios de BlaBlaCar Cedida

Cuando Paula explica que ya ha pagado los 32 euros que costaban las dos plazas del viaje a través de BlaBlaCar, la de ella y la de su amiga, el supuesto conductor le envía otra foto, esta vez de una pantalla de ordenador donde se puede ver que supuestamente se ha confirmado la reserva, pero la propia plataforma la ha cancelado por razones técnicas. Una forma de intentar hacer creer a la víctima que no hay otra alternativa de pago.

Ante la incredulidad de esta, el conductor opta por argumentar que Paula ha pagado 32 euros cuando el viaje costaba 26, motivo por el que explica que lo había cancelado, con el fin de devolverle el dinero. Otra de las excusas que emplea.

“A un amigo mío le pasó antes que a mí y al contármelo previamente no metí ningún dato, pero lo podía haber hecho”, cuenta Paula.

Su amigo es Enrique. También estuvo a punto de ser víctima del mismo timo tras contratar un trayecto de Valencia a Alicante. La supuesta conductora tampoco tenía foto de perfil ni reseñas y también le envía un link para la supuesta confirmación del viaje y una imagen de unas supuestas instrucciones de BlaBlaCar: “Pasar el enlace al viajero para una mayor confirmación”.

“Este enlace era prácticamente igual que el de BlaBlaCar, parecía muy de verdad, pero había algo que no me cuadraba y cuando le dije que no, me bloqueó”, describe esta víctima a Maldita.es.

Una página web que suplanta a BlaBlaCar

Aunque el link que le enviaron a Enrique no está activo, sí hemos podido acceder al que enviaron a Paula. La URL empieza por “es-blablacar.s-wallet.in”, simulando ser la de la propia aplicación.

Una vez entramos en la página web, podemos ver que el texto está mayoritariamente en francés y que el objetivo no es otro que obtener los datos bancarios de quien los inserte.

Una página web que suplanta a BlaBlaCar Cedida

BlaBlaCar asegura tener conocimiento de que esta estafa se ha estado produciendo “en las últimas semanas”

Tras este incidente la amiga de Paula con la que iba a ir a Barcelona decidió hacerse eco del timo en Instagram y nos explica que otras dos personas de Valencia se pusieron en contacto con ella para contarle que también habían intentado timarlos.

Preguntados por la posibilidad de que este timo pueda darse en unas provincias más que en otras, afirman que “no podríamos establecer un patrón con los casos que nos llegan, que son los que nos cuentan nuestros usuarios, porque no hay suficientes”. Aseguran que “tiene cierta lógica que los casos se den en ejes/comunidades con mayor frecuencia de viajes y Valencia es históricamente, y lo sigue siendo, una de las provincias con más usuarios de la plataforma”.

Conductor de Blablacar UCAM - Archivo

Sobre si tienen constancia de estos timos que se están produciendo mediante la suplantación de su página web, afirman que tienen “conocimiento de que en las últimas semanas, de forma paralela a nuestra plataforma, ha habido casos puntuales de cobros fraudulentos a algunos usuarios de nuestra comunidad”.

¿Qué ocurre con los perfiles que están en la plataforma con el fin de crear falsos viajes y enviar links a los interesados para que introduzcan sus datos bancarios? “En cuanto tenemos constancia de un caso así, los perfiles de los usuarios a través de los cuales se realizan estos cobros fraudulentos son inmediatamente expulsados de la plataforma”, concluyen.

¿Cómo podemos evitar ser víctimas de este timo?

Existe más de un método empleado para timar a los usuarios, según indica BlaBlaCar: “el envío de un enlace web por parte del supuesto conductor por medio de mensajería, la redirección a terceras páginas, etc”. Las recomendaciones de la plataforma para evitar caer son:

● Evitar hacer uso de páginas ajenas a BlaBlaCar para hablar de la reserva.

● No abrir enlaces web de pago recibidos por mensajería.

● No compartir los datos personales por WhatsApp o una aplicación similar antes de realizar la reserva.

● No pagar un viaje en otra plataforma que no sea BlaBlaCar.

También es fundamental que no te fíes si el precio del viaje es demasiado barato y si el conductor no tiene reseñas ni foto de perfil.

Si ya has sido víctima de este timo, aconsejan que contactes con tu banco “para que le proporcionen las instrucciones pertinentes para la presentación de la correspondiente denuncia a las autoridades competentes y, de forma inmediata, que bloqueen la tarjeta para que los estafadores no puedan realizar ninguna operación con ella”. Además, es importante que lo denuncies ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).

Si se han puesto en contacto contigo para llevar a cabo este timo o has sido víctima, escríbenos a timo@maldita.es.