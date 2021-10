La ULL convoca ayudas de hasta 3.000 euros para el alumnado damnificado por el volcán de La Palma

Esta medida de apoyo económico que ha sido articulada a través de la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad cuenta con un crédito total de 314.000 euros con cargo íntegro a los presupuestos de la Institución académica, que se distribuirán en ayudas individuales de 3.000 euros cada una.

Estas ayudas están destinadas a alumnado empadronado en los municipios de La Palma afectados por la erupción volcánica, que son El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, que además tenga la consideración oficial de damnificado. Ambas circunstancias deberán acreditarse documentalmente durante la tramitación de este procedimiento para poder acceder a las ayudas.

Las personas interesadas podrán solicitar esta ayuda a través del procedimiento específico que estará disponible en la Sede Electrónica de la Institución académica a partir de mañana martes y hasta las 23.59 horas del próximo 15 de diciembre, o bien cuando se agote el crédito disponible si tal circunstancia se da antes del final de este plazo.

La convocatoria especifica que el importe de las ayudas solamente podrá dedicarse a actividades que coincidan con el objetivo final de la convocatoria, que es evitar abandonos académicos a causa de las dificultades económicas sobrevenidas por la catástrofe. Es decir, abonar gastos de matrícula en la universidad, adquirir material docente y recursos informáticos, y sufragar gastos de transporte, alojamiento en Tenerife y traslados entre Tenerife y La Palma.

Por ello, si bien las ayudas, dada la urgencia de la situación, serán abonadas de manera anticipada sin ningún tipo de garantía previa, los gastos realizados con ella deberán justificarse, como máximo, antes del 30 de septiembre de 2022, a través de los procedimientos descritos en la convocatoria. De este modo, las ayudas deberán ser reintegradas total o parcialmente tanto si no se logra aprobar, al menos, una asignatura, como si no se utiliza íntegramente para los fines fijados o no se justifica adecuadamente.

Estas ayudas serán tramitadas a través del Negociado de Servicios Asistenciales, que cotejará la relación de alumnado empadronado en los tres municipios afectados con la relación de personas damnificadas, para lo cual será necesario establecer un protocolo técnico de colaboración entre la Institución académica y el Cabildo de La Palma. Al ser unas ayudas directas, no existe baremación de solicitudes, las cuales serán tramitadas por orden de llegada y su adjudicación será anunciada mediante resoluciones parciales de concesión.