El PPCV creu que el Congrés del PSOE deixa en evidència a Puig: "Aplaudeix a Sánchez i no tenim aigua ni finançament"

"Ve Sánchez, li aplaudeixen, se'n va i no tenim aigua ni finançament", ha resumit als periodistes la secretària general del PPCV, Mª José Catalá, després d'un conclave "molt decebedor" del que desconeix "de què se senten orgullosos al PSPV".

En el míting de Sánchez, ha assegurat que van intentar sense èxit escoltar "la paraula finançament i aigua", després de remarcar que en el PP aquestes setmanes han guardat "un silenci totalment respectuós" al Congrés del PSOE "a diferència de PSPV i Compromís" amb la Convenció Nacional que va tancar Pablo Casado fa unes setmanes a la plaça de bous de València.

De fet, Catalá ha denunciat que Sánchez "pràcticament es va referir a la Comunitat Valenciana només per a dir 'bon dia, València'", per la qual cosa no entén que el líder del PSPV ho considere un èxit. "No va dir res més", ha abundat.

En el cas del finançament, al seu juí no és un avanç que la ponència consensuada del Congrés del PSOE plantege aprovar un sistema basat en la ciutadania, ja que ha recordat que Puig venia defenent un criteri poblacional i "drets de la ciutadania ja tenen altres comunitats amb dispersió territorial".

També ha rebutjat el compromís dels socialistes que el nou model tire avant al més prompte possible. "Això és un gran assoliment? Portem deu anys de retard", ha etzibat, per a destacar que Les Corts ja van mostrar el consens de la política valenciana.

I respecte al Tajo-Segura, la també síndica 'popular' ha denunciat que el mateix divendres "van seguir retallant el transvasament" i ara "resulta que el gran èxit de Puig" és que la delegació de Castella-la Manxa no incloguera una esmena i en el document final no aparega la paraula aigua". "Com tenen un problema entre ells, no ho tracten", ha asseverat.

"ENS HAURIEN MATAT"

Per contra, Catalá ha volgut deixar clar que si el Partit Popular governara a Espanya i a la Comunitat, València acollira un conclave nacional i el seu president no fera cap referència, els haurien "matat".

"Estem molt decebuts. S'ha reflectit l'escàs pes i el temor de la delegació del PSPV respecte a Sánchez", ha insistit, augurant que ni amb ell ni amb Puig aconseguiran els valencians l'aigua i el finançament que necessiten.