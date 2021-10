Alberto Chicote alerta de una subida de precios en cadena por culpa de la luz: "Lo va a encarecer todo"

El cocinero Alberto Chicote ha sido uno de los invitados este domingo al programa La Roca de La Sexta, donde ha conversado con Nuria Roca acerca de la subida del precio de la electricidad y las consecuencias en cadena que este encarecimiento traerá consigo, ya no solo en el sector de la hostelería, sino en muchos otros.

"Afecta a todo el mundo", ha comenzado explicando Chicote, "cualquiera que necesite tirar de la luz para ejercer su actividad, a excepción de muy poca gente, somos todos".

En su caso, por ejemplo, el cocinero ha asegurado que "antes, encender un horno eléctrico me costaba un dinero, y ahora me cuesta otro, la diferencia empieza a ser demasiado grande como para no tenerla en cuenta", ha advertido.

Chicote ha explicado cómo se establecen los precios en un restaurante en función de una serie de variables, el coste de la electricidad entre ellas. "El cliente percibe que las oscilaciones de los precios de los platos en los restaurantes tienen que ver con la oscilación del precio de coste del producto, pero es que el producto solamente es una parte", ha dicho.

"La luz es otra, el gas es otra, los seguros son otros, el personal es otro... Cualquier cosa que se incrementa, se termina reflejando en el precio final", ha agregado Chicote.

En su opinión, el sector de la hostelería "está aguantando mucho el tirón", pero no descarta que tarde o temprano suban los precios: "Si nuestro coste de electricidad se multiplica por cuatro, va a llegar un momento que aunque el lenguado me cueste lo mismo que antes, no lo voy a poder vender por lo mismo porque me hundo. Son costes y precios de venta", ha resumido.

Este encarecimiento no solo terminará dándose en la hostelería, sino en más sectores, ha vaticinado. "Creo que esto lo vamos a ver en más cosas: cuando vayamos a comprar una manzana a la frutería, cuando compremos unos pantalones en una tienda o cuando vayamos al cine, porque la proyección de una película será más cara y va a costar mucho más dinero", ha concluido.