Estamos a principios de octubre, el sol aún brilla en lo alto del cielo, los días son los suficientemente largos para aprovechar las tardes y seguimos adaptándonos poco a poco a la rutina después de las vacaciones de verano. Los fines de semana de otoño son para descansar, hacer planes en la ciudad y disfrutar como más nos gusta: comiendo.

Si hablamos del centro de Madrid, por defecto estamos hablando ya de la Puerta del Sol. El centro social de la ciudad, el constante ir y venir de turistas y locales, la esencia pura de la vida madrileña... un auténtico placer que contemplar. Y si patear Sol nos gusta, cuánto más observarla desde lo alto con una comida de espectáculo.

Si juntamos uno de los mejores lugares de la capital o uno de los mejores cocineros y unos precios muy pero que muy competentes, el resultado es prácticamente imbatible. Y eso pasa en Puertalsol, el restaurante de Alberto Chicote y Pedro Olmedo.

"Ahí no, que mira dónde está y seguro que nos cuesta un riñón" es una frase que has dicho más de una vez, no lo niegues, aunque no siempre es el caso. Si buscamos, podemos encontrar ubicaciones de ensueño con comida de campeonato y precios razonables.

Disfrutar del solazo de un día de otoño en una espectacular terraza y con un menú muy completo por menos de 40€ no está nada mal. Y eso es lo que nos ofrece Alberto Chicote en la terraza de Puertalsol.

El menú de la terraza de Puertalsol constaría de 3 tapas como entrante, un principal, postre, pan y aceite. Todo por 39€. Nos interesa.

Las tapas

Para ir abriendo boca Chicote nos propone una chorro de tapas de las que, cada comensal debe elegir tres.

Entre las opciones encontramos ensaladilla rusa de langostinos y ventresca en copita, torreznos de Soria frititos, patatas bravas Puertasol, matrimonio de anchoa y boquerón con regañá, croquetas artesanas de jamon ibérico, calamares fritos con alioli, alcachofa al carbón con salsa de ajoblanco, salpicón de pulpo y langostinos, gambitas rojas al ajillo con emulsión de sus cabezas o tortillitas gaditanas de bacalao.

Llámalos entrantes o llámalos 'clásicos'

Tras las tres deliciosas tapas de entrada, toca el principal. Once deliciosas opciones entre las que elegir una -y no es una tarea nada fácil-.

Podemos elegir entre tacos mex de cochinita pibil, carrillera ibérica con puré de patata trufado, medio pollo asado al carbón con patatas fritas, secreto de cerdo ibérico confitado con patatitas y chimi churri, canelón de pollo asado al carbón con bechamel ligera, arroz negro de chipirones, tajaditas de bacalao orly con tomate, pulpo a la brasa con ali oli de tinta y patatitas confitadas, arroz cremoso de carabineros, tataki de atún rojo con ajoblanco y salsa de soja, o lomo de vaca vieja 250gr al carbón.

Los postres, el colofón final

Helado, tarta, fruta... ¿Qué te apetece de postre? La carta de Puertalsol no ofrece siete espectaculares postres donde elegir.

Fresones salteados con mantequilla, tarta casera de queso con helado, cremoso cuajado de chocolate con choco blanco, piña asada al carbón con sorbete de mojito, crema chantilly con frutos rojos, torrija de sobao pasiego con helado o helados variados en copa. ¿Te falto algo más?

¿Has estado ya en Puertalsol o es tu próxima visita gastro? El "bueno, bonito y barato" nunca fue tan real.