La gastronomía española está de enhorabuena. El pasado miércoles 15 de septiembre tres cocineros del país se colaron entre los primeros puestos del top 100 de los mejores cocineros del mundo.

La nueva edición de The Best Chefs Awards 2021, que tuvo lugar en Ámsterdam, se saldó con Dabiz Muñoz, chef de DiverXo ocupando el podio, acompañado de Andoni Luiz Aduriz de Mugartiz en la tercera posición y Joan Roca, de El Celler de Can Roca en la cuarta posición. De los cuatro primeros mejores chefs del Top 100, tres son españoles.

Los restaurantes de cualquiera de estos astros de la gastronomía son auténticos templos de las artes culinarias donde salir deslumbrado por su talento y por supuesto, por sus estrellas Michelin.

Lugares de esos a los que acudir cuando de pegarnos un homenaje se trata, cuando el regalo no es solo la comida, sino la experiencia culinaria que rodea estos lugares. Pero como bien es sabido, no todos los bolsillos pueden permitirse acudir a los restaurantes de los mejores chefs del país cualquier día.

¿Cuánto cuesta comer en DiverXo, Mugaritz o El Celler de Can Roca?

Dabiz Muñoz y su DiverXo presupuesto

Comer en el restaurante de mejor chef del mundo, se paga. El madrileño ha conseguido el primer puesto en el ranking de los mejores cocineros del mundo. Merecido reconocimiento tras una increíble trayectoria profesional.

El buque insignia de Muñoz es DiverXo, el restaurante que le lanzó al estrellato -literalmente-. DiverXo cuenta desde 2014 con nada menos que 3 estrellas Michelin, y allí el chef nos propone un menú degustación de 250 euros por comensal, donde podremos disfrutar de 20 platos, incluidos los postres.

Pero para que nadie se quede sin probar la magia de Dabiz, el chef abrió en 2012 StreetXo, un concepto de comida callejera más informal y asequible que la de DiverXo.

Del mejor cocinero del mundo no nos olvidamos ni encerrados en casa. ¿Que quieres comida de la buena sin salir de tu hogar? Pues ahí llega GoXo, la propuesta a domicilio del chef para llevar sus creaciones a cualquier lugar.

Andoni Luis Aduriz y su verde Mugaritz

En el País Vasco se come de lujo. La materia prima es de una calidad excelente y el producto de la tierra se valora como se merece. Pero en ningún sitio mejor que en Mugaritz. Y el responsable de ello es Andoni Luis Aduriz, quien capitanea este barco varado en un caserío de robles en Rentería (Guipúzcoa).

El aura mágico que crean estos robles centenarios es uno de los muchos factores a tener en cuenta, y es que Mugaritz está considerado uno de los 10 mejores restaurantes del mundo, según la revista Restaurant.

Con dos estrellas Michelin, la propuesta gastronómica de Mugartiz es un increíble menú degustación con 20 platos cuyo precio oscila en una horquilla de 220 a 300 euros según el maridaje de vinos.

Joan Roca y la magia de la bodega de su casa

Joan, Jordi y Josep Roca lleva más de 30 años haciendo magia en El Celler de Can Roca. Desde que abriese sus puertas hacia mediados de la década de los 80, este restaurante de Girona no ha parado de cosechar éxitos y atesorar galardones.

Buena prueba de ello son las tres estrellas Michelin que El Celler conserva como garantía de su calidad. En este templo de la comida podemos degustar dos menús diferentes: podemos encontrar el menú tradicional sin vinos por 190 euros, o con maridaje por 265 euros, mientras que el menú Festival parte de un precio de 225 euros por comensal sin maridar o 335 con vinos.

No hay mejor manera de cuidarse ni de agasajar a un ser querido que con la mejor comida del mundo -literalmente-. Así que aquí tienes tres buenas opciones para los momentos más especiales. Eso sí, empieza a ahorrar ya.