¿Vivir eternamente? Las teorías en las que invierten los multimillonarios para alcanzar la inmortalidad

Es un sueño para algunos, pero ¿vivir para siempre podría convertirse en una realidad dentro de nuestra vida? La respuesta que sale de los laboratorios científicos de Silicon Valley es un rotundo "sí".

A raíz de la carrera espacial de este verano entre Richard Branson, Jeff Bezos y Elon Musk, los hombres más ricos del mundo están asumiendo un nuevo desafío: la inmortalidad.

Tal y como recoge en un reportaje el Mirror, el jefe de Amazon, Jeff Bezos, de 57 años, es uno de los principales patrocinadores de Altos Labs, que ha recaudado 240 millones de euros y acaba de abrir un nuevo laboratorio en Cambridge.

Sergey Brin, cofundador de Google, de 48 años, ha invertido más de 700 millones de euros en un "laboratorio de longevidad" llamado Calico.

Y el fundador de Paypal, Peter Thiel, de 54 años, ha prometido 2,4 millones a la Fundación de Investigación SENS con tareas similares. Mientras tanto, el magnate ruso de la tecnología Yuri Milner, de 59 años, con una fortuna de alrededor de 3.500 millones, ha otorgado subvenciones por valor de millones de euros a la ciencia del antienvejecimiento.

El experto en longevidad Michael Rae, de 50 años, dice que la ciencia de vivir para siempre está dando grandes pasos hacia adelante. Además de contar con el respaldo de Thiel, su grupo SENS también se ha reunido con Bezos. Y con el respaldo de mucho dinero, es optimista de que el secreto de la vida eterna se pueda descifrar para el 2050.

Debido a que la tecnología es tan cara de desarrollar, al principio solo estará disponible para los ricos. Pero los científicos creen que una vez que se aplique a la población en general, la esperanza de vida podría elevarse a unos 1.000 años.

Rae dice: "Bezos está apostando por una tecnología que es más difícil de realizar, pero tendrá una gran recompensa si pueden hacer que funcione. La tecnología de reprogramación es emocionante porque, si podemos hacer retroceder el reloj y hacer que nuestras células vuelvan a ser jóvenes, eso ayudará a romper finalmente el vínculo entre la edad y la muerte. ¿Sucederá esto en cinco o diez años? Absolutamente no".

"Pero en un cuarto de siglo, posiblemente sí", dice Rae, "especialmente ahora que ha habido una gran inyección de dinero y Bezos tiene tantos científicos talentosos trabajando para él", añade.

Detener el envejecimiento

La Fundación de Investigación SENS, con sede en Mountain View, California, cree que el envejecimiento es una enfermedad que se puede abordar como cualquier otra.

Su objetivo es "reparar integralmente el daño que se acumula en nuestro cuerpo con el tiempo". Una línea de investigación se pregunta si se pueden crear copias de seguridad de las células para reemplazar las que funcionan mal.

Las nuevas células se implantarían en nuestra cuerpo para que puedan asumir el control cuando nuestro sistema comience a degradarse. Esto significaría que podemos renovar nuestros cuerpos una y otra vez, como reemplazamos los chips defectuosos de un ordenador.

Michael Rae, de 50 años explica: "El 'gran Kahuna' es cuando llegamos al punto en que tu esperanza de vida ya no depende de tu edad. En este momento, cada año que vives, estás más cerca de tu perdición. Una vez que quitas el envejecimiento, se vuelve ilimitado. Eso no significa que seas inmortal: aún puedes ser asesinado o golpeado por una infección catastrófica como el ébola, o morir en un accidente aéreo. Pero ya no vas a ser más vulnerable a las enfermedades y la muerte. En ese momento, si haces los cálculos sobre lo poco probable que sea morir, da una esperanza de vida de unos 1.000 años. Todavía puedes morir al día siguiente o vivir hasta 2.000 años. Se trata de lo que sucede en tu vida"

Criogenia

Algunos científicos creen que en el futuro un ordenador almacenará nuestro código de ADN y enviará advertencias cuando necesitemos terapia génica, evitando enfermedades fatales mediante la eliminación de mutaciones genéticas.

Los microchips implantados también alertarían a los médicos sobre el envejecimiento de nuestras células. Incluso esperan respaldar nuestras personalidades en línea para que, si morimos, nos puedan descargar en un robot o en un holograma, lo que nos permitirá superar nuestra actual esperanza de vida, de 81 años.

El multimillonario ruso Dmitry Itskov está poniendo su dinero detrás de esta idea y ha fundado una organización sin fines de lucro llamada Iniciativa 2045 para financiar la investigación.

Otro aspecto de la industria de la inmortalidad, que se dice que vale 180.000 millones en todo el mundo, es la congelación criogénica, que almacena cadáveres en nitrógeno líquido a una temperatura de -196 ° C.

Desde 1972, el laboratorio Alcor en Arizona ha conservado 149 clientes, a 200.000 euros cada uno, con la esperanza de devolverlos a la vida cuando la tecnología avance lo suficiente.

Medicamentos antienvejecimiento

El experto en longevidad Michael Rae tiene la esperanza de que la muerte por enfermedades graves se desplome en la próxima década a medida que los medicamentos antienvejecimiento actualmente en desarrollo lleguen al mercado.

"Una tecnología de rejuvenecimiento que sospecho que llegará con bastante rapidez, en los próximos 10 años, son los medicamentos llamados senolíticos", dice Rae.

"Hay ciertas células que dejan de reproducirse y se vuelven metabólicamente anormales. Empiezan a excretar todo tipo de factores inflamatorios que los hacen más propensos a volverse cancerosos", prosigue.

"Los fármacos senolíticos matan selectivamente esas células; existe evidencia de que el cuerpo se rejuvenece de una amplia variedad de formas cuando se usan. Estos medicamentos deberían ser eficaces para eliminar una serie de enfermedades relacionadas con la edad, lo cual es un gran paso adelante", dice.

"El sistema inmunológico ya puede eliminar estas células dañadas, pero parece que se desmorona a medida que envejecemos o simplemente está incompleto. Estamos trabajando en una variedad de formas para facilitar que su sistema inmunológico elimine esas células. Una cosa que estamos buscando para hacer esto es mediante el uso de células diseñadas que harán el trabajo por nosotros", asegura Rae.

El debate ético

Es difícil imaginar un mundo en el que la gente viva hasta los 1.000 años. La Tierra ya está superpoblada y se encamina hacia un desastre ambiental. Entonces, ¿qué efecto tendría una explosión demográfica, si las condiciones de vida se vuelven aún más estrechas y consumimos cantidades récord de carne y combustible?

Michael Rae hace a un lado estas preocupaciones. Está más preocupado por los miles que mueren cada día por problemas relacionados con la edad. Y pide a los líderes mundiales, y al público, que comiencen a donar a centros de investigación como SENS.

"La gran preocupación que tengo acerca de la investigación es que no avanza lo suficientemente rápido porque no se financia adecuadamente. No vamos ni la mitad de rápido de lo que me gustaría: cada día que nos retrasamos, tenemos otras 110.000 personas muertas a causa de esta plaga del envejecimiento", dice.

"Vi morir a mis abuelos. Mi abuelo vivía de oxígeno y tenía dificultades para caminar cuando falleció. Mi abuela estaba casi ciega y necesitaba ayuda para levantarse de la cama. He hecho una variedad de cosas para mantenerme saludable, pero soy consciente de que la ciencia no se está desarrollando tan rápido como me gustaría", insiste el experto.

"Más allá de eso, sí hay preocupaciones. Si liberamos a las personas del proceso de envejecimiento, la población aumentará con el tiempo y eso podría plantear ciertas limitaciones ecológicas", sostiene.

"Sin duda, va a plantear la necesidad de repensar cosas como la edad de jubilación y los planes de pensiones, y la forma en que estructuramos nuestras vidas en torno al envejecimiento y la muerte", reflexiona el experto.

"Pero hay que mantener el sentido de la proporción. Estas cosas tienen arreglos técnicos. Tenemos que usar mejor los recursos en todo tipo de frentes porque el mundo ya se encamina hacia un desastre ambiental", dice.

"¿Realmente estamos diciendo que la solución a cosas como nuestros problemas ecológicos es que la gente tiene que seguir muriendo de cáncer y ataques cardíacos?", se pregunta Michael Rae.

Tecnología de reprogramación biológica

Se cree que Jeff Bezos es uno de los principales patrocinadores de Altos Labs, una colección de centros de investigación de vanguardia en Cambridge, Japón y California encabezada por el científico y experto en cáncer estadounidense Richard Klausner.

Los científicos aquí están usando 240 millones de euros de fondos para desarrollar algo conocido como "tecnología de reprogramación biológica". Esto permitirá rejuvenecer las células de nuestro cuerpo, retroceder el reloj y revertir el proceso de envejecimiento. También existe la esperanza de que la investigación ponga fin a condiciones que cambian la vida, como el Parkinson, las enfermedades cardíacas y el cáncer, ya que nuestras células ya no degenerarán ni mutarán.

Un nuevo científico en el equipo, el español Manuel Serrano, dice que le ofrecieron cinco veces su salario para mudarse a Cambridge para trabajar en Altos Labs, lo que demuestra que la firma está reclutando a los mejores y más brillantes en el negocio.

El experto Michael Rae dice: "La tecnología de reprogramación está tomando una célula que ha acumulado cambios relacionados con la edad que son disfuncionales y que hacen retroceder el reloj. Eliminas algunos de esos cambios anormales, por lo que se comporta como una célula joven".

"Una vez que lo has hecho, comienza a envejecer de nuevo. Así que, eventualmente, tendrás que darle cuerda una y otra vez, pero está bien siempre y cuando te mantengas al día. En cierto modo, eso es aún más emocionante porque si tienes 70 años y puedes retroceder el tiempo, has hecho mucho por esa persona. Bezos tiene más de 50 años, por lo que ha hecho una apuesta que le dará sus frutos en un muy buen momento", sentencia.