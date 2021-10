El presidente de Canarias afirma que la debilitación del volcán no se prevé inminente: "Estamos a su merced"

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este domingo que los últimos análisis científicos indican que la debilitación del volcán de La Palma "no se aventura que será inminente", aunque es su "mayor deseo de cada día cuando llega el amanecer".

"Estamos a merced del volcán, es el único que puede decir cuándo acabará", ha trasladado a los periodistas en el último día del 40 Congreso Federal del PSOE sobre la evolución de la erupción volcánica, tras destacar la "importante" representación canaria en la nueva Ejecutiva diseñada por Pedro Sánchez.

Torres ha explicado que la debilitación del volcán depende de la cantidad de dióxido de azufre que emite a la atmósfera, apuntando a unas 100-500 toneladas como niveles más óptimos cuando ahora "todavía hay miles". También se ha mostrado preocupado por la nueva boca y por la calidad del aire.

Según los científicos, ha expuesto, actualmente "todavía no está cerca la posibilidad de la debilitación del volcán", ya que no se descartan nuevas salidas de colada. "Eso no significa que este sea el mayor deseo de todos", ha insistido.

Durante el cónclave del PSOE, Torres ha asegurado que pudo analizar la situación del volcán este sábado con el presidente del Gobierno, recordando que Pedro Sánchez "desde el minuto cero cambio su agenda" para interesarse por La Palma, isla a la que ya se ha desplazado en cuatro ocasiones desde entonces.

Nuevas ayudas

"Vendrán nuevas ayudas. Estamos en la urgencia y en la emergencia", ha recalcado tras los más de 200 millones de euros aprobados por el Gobierno, a la espera de cuantificar los daños definitivos, y ha puesto en valor la unión de las administraciones en esta emergencia.

Con todo, el mandatario canario ha reafirmado su orgullo por el "magnífico equipo" que trabaja en la zona y por la actuación cívica de los palmeros, además de comprometerse a estar a su lado para "reconstruir toda la isla" tras los "trozos de vida y recuerdos" perdidos por la destrucción de viviendas. "No será fácil, pero vamos a poner lo mejor de nosotros", ha aseverado.

Más de 40 sismos

La red de vigilancia volcánica de seguimiento 24 horas del Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado durante la noche de este domingo un total de 42 sismos asociados a la erupción del volcán de Cumbre Vieja, una docena de ellos de magnitudes superiores a 3 (mbLg).

La magnitud máxima registrada fue de 4,3 (mbLg) correspondiente al terremoto localizado al suroeste del municipio de Villa de Mazo a las 04.10 horas. Con intensidad IV EMS y una profundidad de 35 km, fue sentido en numerosos núcleos de toda la isla.

También fueron sentidos, con intensidades II y III, dos terremotos más de 3,2 y 3,4 de magnitud localizados a las 05.56 y 08.12 horas al noreste del municipio de Fuencaliente y suroeste de Villa de Mazo, a 11 y 12 kilómetros de profundidad.

En el día de este sábado se localizaron 90 sismos, el mayor de 4,6 mbLg, la magnitud máxima registrada hasta la fecha, ocurrido al suroeste del municipio de Villa de Mazo a las 05.41 horas. Con intensidad III-IV EMS y una profundidad de 37 km, este temblor también fue sentido en casi toda la isla.