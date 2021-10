Los héroes que mantienen vivos a los cuatro perros atrapados por la lava: "Ahora es inviable rescatarlos"

Ya son 27 días los que lleva el volcán de La Palma expulsando lava, provocando que miles de personas tengan que abandonar sus casas para no volver a verlas. Algunas familias, incluso, han tenido que dejar atrás a sus animales.

Las autoridades desplazadas en la zona han colaborado en el rescate de muchos de ellos. Sin embargo, no ha sido posible hacerlo con todos, como es el caso de estos cuatro perros que se encuentran acorralados por la lava.

Eduardo Argolla, de la mano de la empresa en la que trabaja, Volcanic Life, relata a 20minutos cómo se han encargado de poner en marcha un dispositivo que mantiene con vida a estos animales desde hace ya 10 días.

Pregunta: ¿Cómo os disteis cuenta de que había perros en esta zona?

Respuesta: Se nos da un aviso a Volcanic Life de que había un posible gato en un estanque vacío. Conseguimos las coordenadas del sitio e hice un vuelo en la zona para buscar al supuesto gato. Al final vimos que no había un gato, sino que había unos podencos. En ese momento se comenzó una operativa. Sabíamos que estaban aislados por la lava y que llevaban de 10 a 15 días sin haber comido ni bebido, y que la urgencia que había en ese momento era de alimentarlos e hidratarlos.

P: ¿En qué consiste el dispositivo que realizáis?

R: Conjuntamente con Ticom Soluciones que colabora con la logística, he estado estos días llevándoles alimentos y agua con un sistema de cargas que fabricó de un día para otro un señor mayor de aquí que se llama Terencio. Se han estado haciendo vuelos todos los días, concretamente este viernes se hicieron ocho para llevarles comida y agua. Hubo un día que TecnoFly, una empresa de Tenerife, también realizó un vuelo.

P: ¿Cuántos días lleváis llevándolo a cabo?

R: Por lo menos nueve o diez días.

"Es inviable el rescate, no queremos que sufran daños los perros", asegura Eduardo Argolla

P: ¿Por qué empezasteis a hacerlo?

R: Es una obligación moral, los encuentras y ¿qué haces? No puedes hacer otra cosa, tienes que intentar salvarlos de la mejor manera que se pueda y que estén allí el menor tiempo posible.

P: ¿Cuáles son las dificultades que tienen estos animales para salir de ahí?

R: Están rodeados de coladas de lava, quedaron aislados en una isla que se forma al no llegar a confluir las coladas, lo que se denomina kipuka. De momento no se puede acceder con medios aéreos tripulados, debido al riesgo que conlleva.

P: En los últimos días se ha hablado de que van a ser rescatados, ¿cuándo será?

R: Eso es mentira, es todo mentira. He estado bastante enfadado con ese tema porque hay una empresa que sí que es verdad que quieren proponerlo pero ni siquiera las declaraciones que dan en los medios son reales. Es inviable completamente. No están seguros del sistema que quieren hacer, por lo que no se les va a autorizar si no cumplen unas garantías, no queremos que sufran daños los perros. Técnicamente no es viable porque una empresa quiera ir y hacer pruebas, no nos vamos a arriesgar. Cuando se pueda acceder a la zona se accederá, pero no va a ser a corto plazo.

P: También se ha especulado con que uno de ellos había muerto, ¿es cierto?

R: Hasta donde yo sé, no. La última vez que yo volé fue este viernes y que yo sepa no voló nadie más.

P: ¿Descartas entonces que exista algún tipo de peligro ahora mismo para ellos?

R: Sí, no corren peligro donde están. Se les está llevando de comer y beber, entonces en este momento no corren peligro. Vamos a seguir en la misma lucha, para nosotros lo más importante es que los animalitos estén bien.