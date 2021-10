El volcán de Cumbre Vieja cambia de nuevo. Cuando ha transcurrido casi un mes desde que las entrañas de la Tierra se abrieron en La Palma el pasado 19 de septiembre y las lenguas de fuego alteraron por completo la vida en la isla, los vecinos siguen contemplando con incredulidad y estupor los imprevisibles vaivenes de la erupción. Tras las evacuaciones de las últimas jornadas, este viernes comenzaba con un aumento en la emisión de lava, debido al predominio de la fase efusiva, y termina con la apertura de una nueva boca en el sureste del cono principal.

Sumidos en la desesperación de no entrever ni siquiera un debilitamiento de la erupción, los palmeros han visto cómo este nuevo centro emisor empezaba a emitir cenizas y piroclastos, pero no magma, en un día en el que del volcán emanaban "verdaderos tsunamis de lava", según los geólogos. No obstante, la apertura de esta boca forma parte del "proceso normal" dentro del "complejo proceso eruptivo", según ha informado el director técnico provisional del PEVOLCA, Rubén Fernández, a Televisión Canaria, donde ha enviado un mensaje de tranquilidad de la población.

Esta preeminencia de la fase efusiva y la consiguiente emisión de más lava y menos ceniza durante la jornada, con desbordamientos puntuales de magma en el centro emisor, ha provocado que la colada más activa siga avanzando y, de madrugada, ha llegado a alcanzar los 250 metros por hora, para luego ralentizarse hasta los 20-30. Sin embargo, las autoridades no prevén más evacuaciones por el momento.

En este sentido, el comité científico del PEVOLCA ha constatado que hay aporte de lava en todas las coladas, incluso en las que días atrás se consideraban prácticamente detenidas, como la primigenia o la que circula sobre la fajana de 1949. No se trata de "una gran aportación" de material, pero sí existe "un caudal que las alimenta lentamente", por lo que "no es descartable" que estas otras lenguas experimenten una evolución a corto plazo, según la directora científica del PEVOLCA, María José Blanco.

Tras esta reactivación, los expertos esperan que los dos dedos de la colada más activa del volcán de La Palma confluyan y se dirijan hacia el mar y no sigan adentrándose en el barrio de La Laguna, que ha sido evacuado en su totalidad en los últimos días.

En cuanto a la superficie devastada desde el inicio de la erupción, las coladas cubren ya una superficie de 732 hectáreas, 52 más en las últimas 24 horas, según la última medición del sistema de satélites europeo Copernicus, realizada este viernes a mediodía. También se ha incrementado de forma notable el número de edificaciones destruidas, hasta las 1.817, 269 más que en el anterior recuento, además de otras 92 en riesgo o parcialmente dañadas. Además, la lava ha sepultado 56,4 kilómetros de carreteras.

Calidad del aire

Respecto a la calidad del aire, en las últimas 24 horas no se han superado los promedios diarios de concentraciones de dióxido de azufre en la atmósfera y los niveles están lejos de los umbrales de riesgo para la población vinculado a metales. Sin embargo, en momentos concretos y en determinadas zonas se pueden detectar picos por encima de estos límites, si bien suelen suelen durar muy poco tiempo.

Con el descenso de la inversión térmica a los 600-1.000 metros y la llegada de una masa de aire con polvo del Sáhara en las próximas horas, los expertos prevén un empeoramiento de la calidad del aire y podría redundar en órdenes de confinamiento puntuales durante unas horas. Asimismo, podría verse comprometida la operatividad del aeropuerto de La Palma, aunque aún no está claro debido a que el viento soplará de forma débil.

Para informar a la población de La Palma de la evolución de la eruopción, el PEVOLCA continuará con las acciones divulgativas y celebrará este sábado un encuentro con vecinos de Tazacorte para resolver sus dudas e inquietudes sobre la evolución de la erupción, del mismo modo que hizo el pasado fin de semana en Fuencaliente y Villa de Mazo.