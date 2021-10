Los problemas económicos de Fani Carbajo: ahogada por las deudas y en el punto de mira de Hacienda

Desde que apareció en la primera edición de La isla de las tentaciones, Fani Carbajo no ha parado de trabajar en televisión, bien como colaboradora de Telecinco o participando en otros realities de la cadena, como La casa fuerte, Supervivientes y La última tentación. Sin embargo, el buen momento profesional que atraviesa se ha visto empañado por una serie de problemas económicos causados por la mala gestión del dinero amasado en estos programas.

Según publica el diario La Razón, Carbajo se habría embolsado por su paso en todos estos programas de televisión más de 500.000 euros, una gran suma de dinero de la que ya casi no le queda nada.

Fuentes cercanas a la exconcursante han asegurado a ese medio que "Hacienda estaría siguiendo los pasos de Fani debido a su mala gestión de todo el dinero que ha ganado en televisión", una cantidad que la joven ha gastado en menos de dos años.

"Se ha gastado muchísimo dinero en operaciones, regalos, caprichos de alto valor, y otras muchas cosas", apuntan las mismas fuentes a La Razón.

Su paso por La última tentación, en la que Fani Carbajo ha vuelto a poner a prueba su amor por Christofer Guzmán, no ha vuelto a dejar indiferente a nadie. Respecto al caché que cobra por participar en este reality con exconcursantes de todas las ediciones de La isla de las tentaciones, el colaborador Kiko Matamoros dio una pista en uno de los enfrentamientos que tuvo con ella en plató: "Cuando me den 50.000 euros por ir a La isla de las tentaciones lo mismo me lo pienso, pero de momento no he ido", insinuó Matamoros.

A la espera de que el reality concluya y los espectadores sepan si Fani y Christofer siguen juntos, Carbajo continúa ganando dinero fuera de la televisión con bolos en discotecas y otras colaboraciones.