Fani Carbajo está siendo una de las protagonistas de La última tentación, la secuela de La isla de las tentaciones donde ha vuelto a tropezar en la misma piedra y le ha sido desleal a su pareja, Christofer.

Ella misma quiso aclarar algunas cosas en el debate. Sin embargo, su forma de actuar en el reality le está trayendo una gran cantidad de críticas. Entre ellas, las de Kiko Matamoros, con quien tuvo una serie de fuertes enfrentamientos a lo largo del programa.

En uno de ellos, el tertuliano desveló el caché que habría tenido Fani por acudir al reality. "Los que están ahí, como Kiko Matamoros, son los que más tienen que callar porque todos han hecho lo mismo y peor", le espetó ella, provocando la reacción de él. "Cuando me den 50.000 euros por ir a La Isla de las Tentaciones lo mismo me lo pienso, pero de momento no he ido", insinuando que eso es lo que habría cobrado ella.

📹 Kiko Matamoros advierte a Fani: "Hay información en las redacciones"#TentaciónDBT3 https://t.co/6J78NwdZII — La Última Tentación (@islatentaciones) October 4, 2021

"Kiko es un hipócrita que busca el aplauso fácil que ha hecho lo mismo que yo y dijiste que quien no lo entendiera era un analfabeto del amor. Si tú te justificas ante las cosas que tú haces...", comentó Carbajo en el cara a cara.

Sin embargo, el colaborador, lejos de amilanarse, contrarrestó: Te voy a decir: soy tan indulgente contigo. Hay tanta información en las redacciones, hay tantas historias que no salen porque no interesa hacerte daño...", dijo, ante el asombro de los colaboradores.