¿Qué es este 'evento luminoso' azul fotografiado desde la estación espacial?

El pasado 8 de octubre, el astronauta francés Thomas Pesquet capturó algo sorprendentemente y raro a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS). La foto, que es un solo fotograma tomado de un lapso de tiempo más largo, muestra una bomba de cobalto explotando sobre Europa, pero esta luz azul no causó ningún daño. De hecho, la mayoría de la gente no se dio cuenta en ningún momento de lo que estaba ocurriendo.

En cambio, la imagen muestra algo mucho menos siniestro llamado 'evento luminoso transitorio', un fenómeno similar a un rayo que golpea hacia arriba en la atmósfera superior.

También conocidos como rayos de la atmósfera superior, los eventos luminosos transitorios son un conjunto de fenómenos relacionados que ocurren durante las tormentas eléctricas, pero significativamente por encima de donde aparecerían los rayos normales. Si bien están relacionados con los rayos, funcionan de manera un poco diferente.

Tal y como recoge Science Alert, hay 'chorros azules', que ocurren más abajo en la estratosfera, provocados por un rayo. Si el rayo se propaga a través de la región cargada negativamente (superior) de las nubes de tormenta antes de atravesar la región positiva de abajo, el rayo termina golpeando hacia arriba, encendiendo un resplandor azul de nitrógeno molecular.

Luego están los SPRITES rojos (Perturbaciones estratosféricas / mesosféricas resultantes de la electrificación intensa de las tormentas eléctricas), descargas eléctricas que a menudo brillan en rojo, que ocurren muy por encima de una celda de tormenta, desencadenadas por perturbaciones de los relámpagos debajo, y ELVES rojos ligeramente más tenues (emisión de luz y perturbaciones de baja frecuencia debidas a fuentes de pulsos electromagnéticos) en la ionosfera.

También hay TROLLs (Transient Red Optical Luminous Lineaments) que ocurren después de fuertes SPRITES, así como Pixies y GHOSTS.

"Lo fascinante de este relámpago es que hace apenas unas décadas los pilotos los habían observado de forma anecdótica, y los científicos no estaban convencidos de que realmente existieran", explica Pesquet en el pie de foto.

"¡Si avanzamos unos años, podemos confirmar que los ELVES y los SPRITES son muy reales y también podrían estar influyendo en nuestro clima!", añade el astronauta galo.

Aunque Pesquet no explica específicamente qué tipo de evento luminoso estamos viendo, esta imagen en particular podría mostrar un 'motor de arranque azul', que es un chorro azul que no llega a la parte del chorro, y en su lugar crea un resplandor más corto y más brillante.

Estos eventos son particularmente difíciles de fotografiar desde el suelo, ya que están muy altos en el cielo y también oscurecidos regularmente por nubes de tormenta. Además, los fenómenos generalmente solo duran milisegundos o un par de segundos cada vez.

Con todas esas cosas en mente, hace que la EEI sea un lugar particularmente excelente para buscar estos eventos transitorios, especialmente si tiene un lapso de tiempo activado. Hasta ahora, hemos visto varios de estos eventos capturados por astronautas en la ISS y un pequeño número tomado desde el suelo.

Curiosamente, la Tierra ni siquiera es el único lugar donde tienen lugar los espectáculos de luces, ya que los investigadores descubrieron el año pasado que también estaban ocurriendo 'espíritus azules' en Júpiter.

"La Estación Espacial es muy adecuada para este observatorio, ya que sobrevuela el ecuador donde hay más tormentas", dice Pesquet.

"Esto es algo muy raro y tenemos una instalación fuera del laboratorio europeo Columbus dedicada a observar estos destellos de luz", prosigue.

Los científicos esperan que esta investigación nos proporcione muchas más fotos de este increíble fenómeno en el futuro.