El Principado está preocupado por los datos del informe Arope pero resalta su esfuerzo en la lucha contra la pobreza

Según Álvarez, ante los datos del informe, el Gobierno no va a "guardar la cabeza bajo el ala" y va a decir que es algo que "no va con nosotros".

No obstante, la dirigente asturiana cree que sería "muy injusto" no reconocer el esfuerzo que lleva haciendo Asturias en la lucha contra la pobreza "no solo está legislatura, sino en los últimos años". Ha puesto así el ejemplo del salario social básico (SSB), la renta mínima para los más desfavorecidos que funciona en el Principado desde 2005 y que ha supuesto 1.000 millones de euros hasta la fecha.