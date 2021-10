Cs pedirá 1,5 cultural para Alcazaba y un concurso vinculante para centro de la historia de Málaga en Astoria

Así lo han anunciado este viernes el coordinador provincial de Cs y diputado nacional, Guillermo Díaz, y la portavoz municipal de la formación naranja, Noelia Losada, que, a su vez, ha propuesto la creación de un concurso de arquitectura vinculante para crear un centro de interpretación de la historia de Málaga en el solar de los cines Astoria y Victoria.

"Tenemos que apostar por nuestro patrimonio, no hace falta exportar, creer en lo que somos, no sólo en lo que traemos, es falso que tengamos que elegir entre tener museos y nuestra historia", ha asegurado Díaz, tras recordar la huella de las distintas civilizaciones en la ciudad, no sólo en el centro sino también en otros lugares como el Cerro del Villar.

De igual modo, ha insistido en que ambas apuestas culturales, la patrimonial y la de contar con subsedes de museos, "son compatibles", pero ha matizado que "si es necesario elegir, si hay que hacer una inversión, lo vamos a hacer en nuestra historia desaprovechada".

También ha recordado la apuesta de Ciudadanos por el derribo del edificio de los cines Astoria, por llevar a cabo ahora una "actuación seria y sostenible" en este céntrico espacio.

PROPUESTA PARA EL SOLAR DEL ASTORIA

La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, ha insistido en esta idea: "Está muy bien llenar la ciudad de franquicias, pero el solar del Astoria está criando arbustos y eso sí que es prioritario".

"Gracias a Cs se ha agotado la investigación arqueológica en la parcela del Astoria. Y quiero recordar que éste no era el enfoque del PP, pero en Ciudadanos queríamos quedarnos tranquilos de que no quedaba nada por investigar", ha manifestado en referencia a los restos hallados en el subsuelo.

"Lo que diferencia a Málaga es su identidad histórica y Ciudadanos se va a empeñar en preservarlo", ha asegurado Losada tras remarcar que en dicha parcela "han quedado descartados grandes edificios".

"Este solar es la gran oportunidad para reunir y aglutinar la Málaga milenaria, orgullosa de su identidad con una intervención de calidad, de bajo impacto visual, que se convierta en el kilómetro cero de la historia de Málaga".

Ha indicado que "sería un lugar magnífico para interpretar nuestra historia, un lugar que conecte pasado, presente y futuro" y ha avanzado que Ciudadanos quiere un concurso de arquitectura que sea vinculante para lograr la mejor solución para esa parcela.