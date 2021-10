PP C-LM alerta que los PGE no incluyen el AVE a Talavera, el acceso al hospital de Toledo o previsión económica de A-43

Alonso, según ha informado en nota de prensa el partido, ha indicado que en los PGE Castilla-La Mancha cuenta con una inversión por habitante de 264 euros frente a los 277 euros de media nacional, favoreciendo a Cataluña y perjudicando a nuestra comunidad.

Ha denunciado que en los Presupuestos Generales del Estado para el 2022 no está presupuestado el AVE para Talavera, ni las obras de acceso al nuevo Hospital de Toledo, que dará servicio a 450 mil personas, ni las previsiones económicas necesarias para la A-43 ya que "vienen pintadas, pero no se van a poder ejecutar", ni se incluye partidas económicas para los tramos de la circunvalación sur de Albacete, solo para el 2022 pero no para 2023, 2024 y 2025 a pesar de que es un gasto plurianual. Lo mismo ocurre con el tramo Robledo enlace con la CM-313.

"Pedro Sánchez premia con mayores inversiones a los territorios gobernados por los nacionalistas, con el aplauso de Page", ha condenado Alonso, que cree que el presidente del Gobierno central ha elaborado unos presupuestos para "apuntalar" su Gobierno, ya que, todos los "esfuerzos económicos se lo llevan los nacionalistas con el fin de que pueda seguir en La Moncloa".

Por ello, ha lamentado que las cuentas estatales para el próximo ejercicio "no vayan encaminados" a desarrollar las grandes inversiones que necesita esta tierra para ser más competitiva y una comunidad del siglo XXI.

Frente a ello, ha asegurado que el PP de Castilla-La Mancha seguirá solicitando una bajada de impuestos generalizada, ayudas a empresas, familias y autónomos y bonificaciones para reactivar la economía, al tiempo que articulará todas y cada una de las enmiendas necesarias para seguir luchando como región todas las inversiones que necesita.